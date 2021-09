Mujer cayó de un balcón mientras, al parecer, tenía relaciones sexuales

Un video ha circulado en las últimas semanas y se ha viralizado en redes sociales. En el metraje se ve cómo una mujer cae repentinamente sobre un vehículo. Según medios locales, ella estaría teniendo relaciones sexuales en un balcón cuando se produjo el suceso.



La situación se presentó en Taipéi, la capital de Taiwán, el 5 de septiembre.



Las cámaras de seguridad dejan ver el golpe de la mujer contra el carro que estaba estacionado en una bahía.

Ella cae provocando que el techo del vehículo se doblara de manera estrepitosa.



La mujer se queda sentada durante unos momentos mientras toca su espalda en señal de dolor. Pasan cerca de 60 segundos hasta que los transeúntes notan la situación y acuden de manera muy tímida para ver qué ocurrió.



Entonces al lugar llega un hombre con el torso desnudo y la auxilia. Además, la abraza, por lo que los medios locales presumieron que era su compañero sentimental.



“Estaba caminando a casa cuando sucedió. No la vi caer, pero escuchamos un fuerte estruendo y ella ya estaba encima del auto”, comentó un ciudadano, reseñado por el medio ‘The Sun’.



El sujeto la bajó del techo del automotor y, según el medio citado, la trasladó a un hospital de Taipéi, donde le diagnosticaron una lesión en la espalda. No obstante, el golpe no pasó a mayores y la mujer logró recuperarse.

La pareja pagó los daños causados, de acuerdo con información del portal asiático ‘6park’.



Del suceso no se conocen más datos.

Tampoco se sabe si ambos recibieron algún tipo de sanción de las autoridades policiales de Taiwán por realizar actos sexuales en un balcón a la vista de otros ciudadanos. Si bien el caso aún está en investigación, todas las hipótesis apuntan a que ellos estaban 'intimando' en esa zona.

