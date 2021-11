‘Veía luces y todo blanco’: mujer dice haber sido secuestrada por un ovni

En La Pampa, Argentina, una mujer llamada Irma Rick charló con medios locales sobre lo que, para ella, fue una experiencia de abducción extraterrestre.



Hace pocos días, el 16 de noviembre, el esposo de la mujer la reportó como desaparecida al no saber nada sobre su paradero durante varias horas.

El personal policial desplegó un operativo que tuvo dificultades y pocos resultados.



24 horas después, la mujer apareció a 60 kilómetros de su casa. No podía pronunciar palabra, según indicó el diario argentino ‘La Nación’.



Días después de su supuesta experiencia paranormal y tras recuperar el habla, Irma decidió contar su historia frente a las cámaras del medio local ‘Crónica TV’.

La desaparición

Rick comenzó narrando que estaba sola en su casa, ya que su esposo se había ausentado, cuando comenzó a tener interferencia con su teléfono celular y a escuchar un fuerte ventarrón.



Fue entonces cuando decidió salir a ver qué sucedía.



“Me levanté, tomé dos o tres mates y empecé a ver como que el teléfono tenía unas rayas, interferencias. Comencé a escuchar un zumbido de viento fuerte y salí a ver, pensando que mi marido se había olvidado de algo”, explicó.



Según Irma, ese es el último recuerdo lúcido que tiene. Asegura no saber qué le sucedió durante las horas que estuvo desaparecida.



.

Irma asegura que escuchó un fuerte viento y salió de su casa a ver qué pasaba. No recuerda nada más. Foto: iStock

Despertar en un lugar extraño

La mujer dijo que, cuando recuperó la conciencia, solo veía una luz blanca incandescente y no tenía idea dónde estaba.



“Solo escuché el viento fuertísimo. No sé si era de noche o de día. Atinaba a abrir los ojos y veía luces y todo blanco, como si fuera nieve. Esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos”, continuó.



Contó que en ese momento se despertó en una calle, tenía los brazos y pies extendidos, no podía hablar y dio algunas vueltas en el lugar mientras se recuperaba.



Seguido a esto encontró su teléfono en el bolsillo de la chaqueta y se comunicó con sus hijos por mensajes dado que no podía pronunciar palabra.



Aseguró que no tenía conciencia sobre el tiempo que había transcurrido ni sabía cómo llegó a 60 kilómetros de distancia de su hogar.

Un incidente poco común

Irma detalló que eran aproximadamente las 7 de la mañana del martes en el momento que estaba en su casa y luego, cuando despertó y encontró su celular, ya eran las 5 de la madrugada del miércoles.



Habían transcurrido casi 24 horas.



También explicó en la entrevista con ‘Crónica TV’ que pudo volver a hablar con claridad unas seis horas después de haber sido hallada.



Los familiares le dijeron a Rick que estaba “muy sucia y tenía mal olor”.



Según ellos, y sin avalar propiamente que se trate de un caso de abducción, es imposible que la mujer haya recorrido esos 60 kilómetros a pie.

El relato se la mujer señala que no recuerda nada de lo que sucedió durante su desaparición. Foto: iStock

La mujer manifestó tener un corte en la parte superior de la cabeza, ya cicatrizado, y no sabe cómo se produjo, pero que está allí desde su desaparición.



“Tengo algo que me han hecho en la cabeza. ¿Con qué me voy a hacer eso? Me llevaron a General Acha (una clínica), me hicieron una tomografía y me salió todo perfecto”, aseguró.



.



Los periodistas de ‘Crónica TV’ indicaron que, según el servicio meteorológico, no hubo vientos fuertes registrados el día de la presunta abducción.



Según se indicó, organizaciones dedicadas a la investigación ovni planean seguir indagando sobre el extraño episodio que vivió esta mujer.



Más allá de la atención atraída por el caso, el escepticismo reina en torno al relato de la mujer. Si bien puede tratarse de un asunto con ‘cabos sueltos’, no tendría por qué sustentarse meramente en una experiencia de contacto con seres de otros planetas.



Las 22 horas transcurridas desde su desaparición hasta su ‘regreso’ también podrían convertirse en materia de investigación de las autoridades con el fin de conocer, con certeza, por qué la mujer perdió el conocimiento durante tanto tiempo y, con ello, la capacidad del habla de forma momentánea.

Sobre la abducción extraterrestre

Aunque la ciencia no tiene evidencias sólidas sobre la existencia de seres provenientes de otros planetas, la búsqueda de vida extraterrestre y las explicaciones sobre este tipo de hechos ‘paranormales’, como las abducciones, no dejan de ser un objeto de estudio para los curiosos sobre el fenómeno ovni.



El caso de Enrique Castillo Rincón fue uno de los más sonados en cuanto a abducción ovni en Colombia. Según dijo en su momento, el evento tuvo lugar en Boyacá, en 1973.



Castillo afirmaba que seres de otros planetas habían entrado en contacto con él y que, por voluntad propia, accedió a lo que describió como un ovni, cercano a una laguna ‘secreta’ a la que sólo él tenía acceso.



Describía además supuestas profecías que le habían entregado estos seres.



Aunque, según dijo Esteban Cruz, experto en casos que involucran ovnis, en entrevista con EL TIEMPO: “no hay ninguna prueba de que este caso sea real o de que las personas que dicen ser contactadas hayan sido secuestradas”.

Este no es el primer relato de abducción que se conoce, aunque la mayoría, o casi todos, se desestiman por su veracidad. Foto: iStock

.



Otro caso similar se registró en 1991, cuando un hombre llamado Luis Heberto, oriundo del municipio de Tabio, Cundinamarca, aseguró que fue “introducido en una cabina de cristal, donde había tres seres con trajes plateados que le hicieron bajar los pantalones y le colocaron un vidrio en la espalda”.



Lo curioso del caso es que el hombre apareció en Pitalito, Huila, bastante lejos de su hogar. Sin embargo, los expertos pusieron en tela de juicio la veracidad del relato.



“Son seres humanos que están buscando atención o que están llamando al reconocimiento. Aun así no podemos decir que no hayan sido contactados”, aseveró Cruz a este medio.



A pesar de que este tipo de relatos pululan en nuestra cultura, no hay evidencia científica que los respalde, y son más los escépticos que desestiman las narraciones.



“Algunos siquiatras dicen que estos son episodios sicóticos, porque sufren pérdida de la conciencia y no saben lo que hicieron en ese lapso de tiempo. Lo de ese señor en Tabio (como muchos otros casos) puede ser un fraude, lo más probable es que ese señor haya sido un estafador”, concluyó Cruz sobre el caso de Luis Heberto.

