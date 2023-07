En redes sociales, una tiktoker que se hace llamar Arehua, de origen mexicano, se hizo viral tras compartir una anécdota que le causó bastante dolor.



Según le dijo a sus seguidores, había decidido ir a una discoteca con sus amigos. Allá, decidió salir a bailar y “dejarlo todo en el subsuelo”, como escribió. En las imágenes, se podía ver cómo llegaba hasta el suelo mientras la música sonaba.

Unos cinco minutos después de haber “dejado todo en la pista de baile”, empezó a sentirse un poco mareada. “Me está doliendo durísimo mi pierna”, afirmó.



Debido al dolor que sentía en la pierna, indicó que tuvo que pedir un servicio de transporte y que amablemente el conductor se había bajado en una farmacia, posiblemente para comprarle algún analgésico. "De verdad, no saben lo que estoy sufriendo”, dijo en ese momento.



Camino a su casa, la mujer se quejaba del dolor y aseguró que no podía mover la pierna.



Horas más tarde, en la madrugada, dijo que se tuvo que ir temprano de la fiesta “porque me disloqué una pierna”, mientras se lamentaba por lo sucedido.



Luego, la joven mostró que le había quedado un gran moretón por detrás del muslo. “Como me lastimé, ahora no puedo ir al gimnasio”, terminó diciendo en el clip.



El video, que tiene casi un minuto de duración, tiene más de 28 mil ‘me gusta’, ha sido reproducido más de 360 mil veces y entre los comentarios, algunos usuarios dijeron: “Por no calentar”, “Después de los 30 ya no se puede”, “El chico de Uber tan bello” y “Pero bueno, la imagen que dejaste en la fiesta y ese video es lo importante”.

