Mujer se volvió viral al publicar un video quejándose de su trabajo y la despidieron

A través de las redes sociales, se viralizó el video de una mujer donde se queja del entorno de su trabajo y los retos a los que debe enfrentar día a día en el mismo, tanto con los clientes como con sus compañeros.



Luego de estas y varias declaraciones más en el clip, la franquicia de cafeterías de la que se lamentó, y se desconoce el nombre, decidió despedirla al conocer la publicación que ya cuenta con más de 335 mil visualizaciones en TikTok.

La usuaria @rayomcqueer_ empezó el clip diciendo que trabajaba en dicho lugar y que haría a modo de lista las cosas que la sacaban de quicio de laborar allí, donde afirmó que la primera de ellas era "el exceso de vigilancia en el recinto", y que sus jefes le recalcaran todo el tiempo que estaba siendo monitoreada.



(Le puede interesar: La historia del joven con dos empleos que se ha hecho viral en TikTok ).



"De las cosas que me molestan, la hipervigilancia ¿Hay cámaras en el establecimiento? Pues no, ¿qué los jefes están todo el día eh? Tened cuidado que os estamos viendo. Bueno, pues un besazo. ¿Es qué te digo? Me echo en la vitrina un rato y me miras y me haces unas fotos. ¿Qué quieres que haga? No voy a trabajar mejor porque yo sé que me estás vigilando".



Y añade: "Los jefes o los encargados piensan que tú vas a apretar la cola porque te están vigilando, y es que a mí me da igual. Yo voy a hacer exactamente lo mismo. Me parece un poco psicópata decir te estoy vigilando", señaló la española en el tiktok.



Así mismo, afirmó que le parecía ilegal los grupos de WhatsApp del trabajo. Para ella es injusto estar en su casa fuera del turno laborar y tener que recibir mensajes del mismo cuando ya no se encuentra disponible con asuntos de trabajo.



No obstante, lo que más le incomodaba que jefes del área le escribieran al chat privado externo a su jornada: "Cómo te explico que yo estoy en mi casa. Déjame en paz, hay encargados que te hablan al privado, ya no por el grupo de WhatsApp al privado y dicen: 'Es que has dejado esto así, esto tal'. Estoy en mi casa, estoy descansando".



(Siga leyendo: Médico aseguró que los humanos pueden vivir hasta 120 años y seguir trabajando: ¿cómo?).



Finalmente, habló de algunos comportamientos que tenía que "soportar" de los clientes que se atrevían a coquetear con ella, se quejaran de los precios y reclamaran por no ser atendidos en la mesa, a pesar de estar en una cafetería de barra.

El momento del despido

Luego de que el clip alcanzara la popularidad y llegara a oído de la franquicia de las cafeterías, la española compartió con sus seguidores por medio de otro clip el fin de esta historia que inició como una queja en su cuenta personal.



La internauta reveló que momentos previos a comenzar su turno, las personas de Recursos Humanos la estaban esperando en la cafetería para notificarle que estaba despedida, ya que se habían enterado de que no se encontraba a gusto con sus tareas laborales.



"El otro día fui a trabajar a hacer mi jornada de 8 horitas y media y oh sorpresa,

me estaban esperando los de recursos humanos para tener una charlita amiga con una verborrea impresionante, para decirme lo que todos veníamos sospechando

desde que subí cierto bidelto a cierta plataforma, y me dicen: 'Entendemos que no estás gusto en la empresa, que no me ven contenta con mi puesto y por eso necesitaba que en ese momento yo dejase de trabajar", reveló la mujer en una segunda publicación.



(Lea también: Video: en día sin carro, taxista dijo que ganancias eran para llevar a comer a la moza).



A pesar de la noticia, esta afirmó sentirse muy tranquila, ya que era una gran ventaja para su salud mental, pero una mala notificación para su cuenta bancaria. Sin embargo, con un poco de ironía sentenció que estaba preparada para buscar otro trabajo y ser nuevamente "explotada".



"Tranquila, amor, me da igual, no pasa absolutamente nada, no se ha muerto nadie. Me voy a otro sitio a que me exploten exactamente de la misma manera. Estoy desempleada, buena noticia para mi salud mental y mala noticia para mi cuenta bancaria", señaló la española en el video que ya acumula 882 mil visualizaciones.

Señales que indican si es candidato a un despido



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias