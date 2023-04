Cuando Madeleine Jaye hizo match en Tinder con Jason en diciembre de 2022, pensó que había encontrado al hombre de sus sueños. Nunca antes había tenido una cita por medio de la aplicación, pero, aún así, decidió aventurarse, confiar y abrirse a nuevas experiencias.

Según contó la joven británica, en diálogo con ‘Kennedy News and Media’, no tenía muchas expectativas al inicio. Sin embargo, la conversación con Jason -como dijo llamarse el hombre- terminó por atraparla, tanto así que compartió con él hasta las 10 p. m., incluso después de decirse así misma que no se quedaría mucho tiempo.

“Estábamos hablando del futuro. Literalmente estuvimos de acuerdo en todo: cuándo queremos tener hijos, cómo queremos que sea nuestra vida, cómo queremos que sea nuestro futuro y coincidimos muy bien”, relató Jaye al medio citado anteriormente.



El romance entre Madeleine y el hombre, de 32 años, fue viento en popa. Los sentimientos afloraron, las charlas fluyeron y el tiempo no hizo más que consolidar su conexión. Simplemente, pensó, era muy bueno para ser verdad.



“Todo sucedió tan rápido. No tuve la sensación de que algo estuviera mal”, añadió la joven.

Tres meses después de haberse conocido, el 26 de marzo, decidieron irse de vacaciones juntos. El destino elegido: España. Todo fue romance, amor y complicidad hasta que un duro golpe de realidad llegó para Madeleine.



Una semana después de haber partido a territorio español, aterrizaron de vuelta en el aeropuerto de East Midlands, en Inglaterra. Allí no solo la esperaba su rutina, sino también una mujer furiosa que decía ser la novia de Jason.



“Soy su novia, daré a luz en dos semanas”, le dijo la mujer embarazada a Jaye, mientras sus padres la grababan y, según ella, le gritaban.



La noticia le cayó a Madeleine como un balde de agua fría, pues, antes de que la mujer apareciese en el aeropuerto, ella genuinamente pensaba que Jason era el hombre de sus sueños, aquel con el que se casaría y construiría una familia.

“Literalmente entré en shock, como un shock de cuerpo completo. Nunca había sentido algo así. No me lo esperaba en lo más mínimo. Estaba allí pensando que nos íbamos a casar, y que era chico para mí, y de repente tiene esta vida completamente diferente a mis espaldas”, contó la joven de 22 años.



El hecho de que Jason tuviese novia la sorprendió, pero no tanto como lo que descubrió después: la mujer embarazada le contó a Jaye que no era la primera vez que la engañaba y que, en realidad, el sujeto tenía 37 años, no 32 como había dicho anteriormente.



Escudriñando un poco más en la vida del hombre, Madeleine descubrió que también había mentido sobre su apellido. “Busqué en Facebook su apellido y en su cuenta aparecieron fotos de él y su novia”, dijo la joven a ‘Kennedy News and Media’.



Como si no hubiese sido suficiente, Madeleine halló que Jason tenía un hijo del que no le había contado a nadie.



Después de la escena que protagonizaron en el aeropuerto, el hombre quiso ponerse en contacto con ella. Entre otras cosas, trató de justificarse diciendo que su expareja tenía problemas mentales y que intentaba atraparlo con un niño.



“Luego comenzó a tratar de engañarme y dijo que yo, de todas las personas, debería entender el estrés emocional por el que ha estado pasando”, contó Jaye.



Desvelar la cantidad de mentiras que le dijo Jason hizo que Madeleine tomara una decisión radical: borrar Tinder. Ahora, dice, no confía en ningún hombre y advierte en sus redes sociales de los peligros de conocer personas en línea.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO