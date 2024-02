Mujer se negó a que su padre la lleve al altar y él no quiso pagar la boda

Algunas mujeres sueñan con el día de su boda, por lo que ansían el momento en que esto suceda para planear cada aspecto de la reunión como la comida, la decoración, el lugar, la iglesia, el vestido, los anillos y decidir quiénes serán sus invitados.



(Lea también: 'Me has encantado': piloto envió carta a pasajera de un vuelo y se hizo viral).



Cada aspecto de esa festividad no solo será recordada por los novios, sino también por sus familiares o amigos que asistan. Una de las tradiciones más comunes de estas ceremonias es que el padre o, en su defecto, la madre de la futura esposa llevará a su hija hacia el altar, lugar en el que la espera su comprometido y la persona encargada de oficializar la unión.

Una usuaria de TikTok relató una historia de una internauta en Reddit, un sitio web que permite a los usuarios añadir textos, imágenes, videos o enlaces. La protagonista del relato quiso desahogarse y escribió en la plataforma sobre el día de su boda, y la razón por la que no deseaba que su padre la llevara hacia el altar.



La historia narrada por Shayla Herrington inició de la siguiente manera: "Mi papá acaba de decir que ya no pagará mi boda, lo que estoy descubriendo es que si dejas que tus padres paguen tu boda, tienes que hacerlo a su manera. Finalmente, le dije a mis padres que iba a hacer esto a mi manera y se negaron a pagar".



(Siga leyendo: Mujer con cáncer terminal le escribe canción a su hijo y se hace viral en redes).

¿El padre llegó a un acuerdo con la internauta?



La narradora explicó que la mujer de la historia recalcó que tuvo una buena infancia y que sus padres le habían inculcado muchos de los valores que tiene actualmente, pero que por muy agradecida que se sintiera, no quería que la entregaran el día de su boda.



(De interés: Cabas reveló cuál era la canción que le cantaba a su 'Bonita).

"Mis padres me criaron para ser independiente y como persona independiente he decidido no realizar algunas tradiciones en mi boda, y ahí es donde entra la pelea con mi papá. Las mujeres ya no son propiedad, por eso decidí que caminaría por el pasillo sola. Mis padres no me poseen y no soy una propiedad que regalar", contó la internauta.



"Mi papá no estaba muy feliz de saber que no me llevaría por el pasillo. En su opinión, me estoy llevando una de las partes más importantes del día. Aparentemente, un primer día con mi padre no es suficiente”, expresó la internauta.



El padre de la protagonista persistió con su punto de vista, pero esto a ella no le gustó, ya que, según sus propias palabras, la estaría tratando “como propiedad” y, simplemente, no quería continuar con esa tradición en su matrimonio.



“Está tratando de decir que estoy desacreditando todo lo que él y mi mamá han hecho por mí, lo que para mí simplemente no tiene relación. Solo no soy fan de esa tradición. El otro día volvió a mí y me dijo: ‘bueno, si quieres ser independiente puedes pagar tú misma’. ¿Estamos de acuerdo con que mi papá está siendo un completo idiota en este momento?”, concluyó el mensaje.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO