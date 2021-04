Mujer se mandó a tatuar las cejas y quedó con el rostro quemado

Teresita Cruz, una mujer mexicana que reside en Ciudad Juárez, ubicada en el estado de Chihuahua (México), denunció por medio de su Facebook que su madre había terminado con quemaduras en las cejas, presuntamente, por una mala práctica en un centro estético.

Cruz escribió “vean cómo dejaron a mi mamá”, seguido de fotos detalladas del rostro quemado de la mujer. En la publicación demandó que fueron estafadas por las personas que realizaron el procedimiento, pues aseguraron ser profesionales en tatuar cejas, sin embargo el resultado no fue el ideal.



Bianca Soto y Fernando Espinoza fueron los responsables del hecho, según explicó Cruz. Además, agregó capturas de pantalla en las cuales reclamaba una devolución del dinero, pues ella aseguraba que era lo mínimo que podían hacer.



Según informó ‘La Nación’, los acusados se defendieron argumentando que la mujer tenía la piel maltratada y que por eso no había salido bien el tinte de las cejas.



“Si no saben hacer su trabajo ¿para qué lo hacen?. Dicen ser profesionales y miren lo que hicieron y todavía le dicen que fue culpa de ella y que no le regresaran su dinero”, puntualizó Cruz en su Facebook.



Aunque la publicación se hizo viral en poco tiempo, la queja de la joven no fue tomada en serio, tanto así que decidió dar de baja la denuncia en su perfil.



“Eliminé las publicaciones de lo sucedido con mi mamá porque ya es pura burla”, comentó Cruz el pasado 13 de abril.



Hasta el momento, no se sabe si los responsables admitieron la culpa o cómo sigue la salud de su mamá, sin embargo ha recibido apoyo por parte de varios usuarios que han ofrecido tratamientos y soluciones para ayudarle con la recuperación de la mujer



