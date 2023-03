Hoy en día las personas buscan emprender de cualquier forma, ya sea montando su emprendimiento o vendiendo cualquier tipo de artículos en redes sociales. Recientemente, en TikTok se volvió viral un video de una joven que encontró en plena vía pública un puesto de cejas y pestañas en Medellín.

En la grabación, la paisa explicó que cuando estaba pasando por la estación de metro San Antonio, frente al Centro Comercial Pasaje Carabobo San Andresito Principal, vio un letrero que decía ‘Cejas y pestañas’ en la calle.



Sin embargo, lo que más le llamó la atención es que era bastante económico, pues las cejas depiladas y con henna valían 12 mil pesos y las pestañas con extensiones tenían un precio de 18 mil pesos.



La joven decidió arriesgarse y pidió que le hicieran un servicio de cejas. En ese sentido, se sentó en una de las sillas que estaban en el andén y esperó a que fuera su turno para que la atendieran.

Unos minutos después, la mujer que atendía empezó a explicarle que trabajaba con los mejores productos del mercado. Luego, procedió a depilarle las cejas con una cuchilla y a aplicarle gena. Esto hizo que las cejas le quedaran bien oscuras y marcadas, incluso, la joven se burló de la situación y comentó que se parecía a Vicente Fernández.



Este video se ha vuelto demasiado viral y hasta el momento ha acumulado más de 3,4 millones de reproducciones, más de 750 me gusta y cientos de comentarios de los internautas, los cuales le envían buenas energías a la mujer con su emprendimiento.



“Es mi vecina, es un ser humano espectacular y trabaja hermoso. Es súper aseada con todos sus productos y es una mujer súper trabajadora, la amo”, “Ojalá la chica siga adelante con su emprendimiento y llegue a tener su propio local y sea exitosa”, se lee en los comentarios.

