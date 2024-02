'Little McFlurry': la historia del bebé que fue parido en un parqueadero de McDonald's

En las últimas semanas se ha vuelto viral en internet la historia de una madre que se vio obligada a parir a su hijo en medio de un parqueadero de McDonald’s, y en plena tormenta de nieve.



La mujer se llama Analysia Beck, y le contó la historia del nacimiento de su hijo Micah Daniel a sus amigos de Facebook, así como el gracioso apodo que le pusieron.

“¡Es un niño! Micah Daniel hizo su dramática entrada al mundo a las 4:12 a.m. del 12 de enero”, introdujo la mujer en la publicación, para dar indicios desde el principio de que su hijo había nacido sano y salvo.



“De camino al hospital, decidió que quería hacer una parada rápida en McDonalds… ¡No quería nacer en el hospital! Micah nació en nuestro baúl, en al parqueadero de McDonald’s, durante una tormenta de nieve, y se ganó el apodo ‘McFlurry’”, contó la mujer, tomándose la situación con buen humor.



“Fue terrorífico, traumatizante y doloroso dar a luz al natural, sin médicos o doctores, y verlo salir completamente azul porque pasó muy rápido y literalmente en la nieve, pero ahora él está muy bien, y todo lo que podemos hacer es alabar y agradecer a Dios por protegernos”, cerró la madre, en un tono más honesto y agradecido por el bienestar de su hijo y de su familia.



“No, el McDonalds no estaba abierto”, agregó Analysia a su publicación horas después, después de que muchos internautas le preguntaran por qué no habían entrado.

Los comentarios se llenaron de internautas felicitando a Analysia y a Daniel, su esposo, por convertirse en padres, así como otros que quedaron sorprendidos por la historia. “Esto parece un episodio de ‘Grey’s Anatomy’, ¡felicitaciones!”, “Wow, eso sí que es una entrada, es una historia para contar por un largo tiempo. Estoy feliz de escuchar que tú y el bebé Micah están bien”, fueron algunos de los comentarios.

Natural y lejos de virus: el parto en casa gana adeptos en Colombia



