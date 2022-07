Son muchos los trabajos que se están empezando a ser visibles gracias a las redes sociales y al avance de la tecnología. Algunos rozan con el límite de lo absurdo, pero es precisamente ese componente de la rareza que los hace tan llamativos y rentables.



Labores como tomarse fotos de los pies, poblar ciudades, dormir, entre otras extrañas profesiones, se han hecho sumamente fructíferas y han permeado el espectro digital consiguiendo adeptos con cada clic.

Stephanie Matto Foto: Instagram:@stepankamatto

Tal es el caso de Stephanie Matto, una residente australiana, que se ha vuelto multimillonaria por vender su sudor en frascos. Y aunque parezca extraño, las ganancias que le ha dejado este floreciente ‘negocio’ le ha permitido darse una vida no muy alejada a las grandes celebridades internacionales.



Cabe resaltar, que ella es una reconocida personalidad en su tierra por haber concursado en un reality show. Sin embargo, no logró ganar, pero sí consiguió una buena cantidad de seguidores a quienes les vende el sudor de sus pechos.



“Me encanta sentarme junto a la piscina y llenar los frascos con el sudor de mis senos, pero también es un trabajo duro, que no los engañen”, aseguró Matto en sus redes sociales.



Según mencionan sus publicaciones, cada frasco tiene un valor de 500 euros (2,1 millones de pesos) y todo parece indicar que están siendo un rotundo éxito, pues asegura que vende unos diez tarros al día. Es decir, que esta mujer se está ganando 21 millones de pesos por jornada trabajada.



Su perfil de Instagram ya cuenta con más de 300 mil seguidores y sus publicaciones sobre el sudor rebasan los 5000 'Me gusta'. Los comentarios de los internautas no se han hecho esperar y ya han criticado el modelo de negocio de esta creadora de contenido.



“No me puedo creer que haya gente que compre esto”, “Sin duda una emprendedora brillante” o “El mundo está muy mal”, son algunos de los comentarios de usuarios de redes sociales.

