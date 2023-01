¿Quién debe pagar la cuenta en la primera cita? Para muchos depende de quién hace la invitación, pero todavía hay quienes consideran que es el hombre el que debe hacerlo.



Pues Danna Gómez, una modelo mexicana, se volvió viral por un video del creador de contenido conocido como Benfurken en el que la invitó a salir por primera vez y, a modo de broma, decidió grabar su reacción cuando le dijo que ella debía pagar por lo que había consumido.



En el video, el joven mexicano cuenta que es la primera vez que ella le acepta una salida, pero decide gastarle una broma al pedirle dividir la cuenta por mitades.



Después de hacerle una serie de comentarios sobre el precio del plato que ella pidió y reprocharla por pedir una bebida adicional, cuando llega la cuenta, Benfurken le dice a la mujer que los atiende que él pagará la mitad.



"Ya llegó la cuenta, son 3.944, 50 pesos mexicanos. (Cerca de 1 millón de pesos colombianos). Mira te puedes cobrar 1.972 de aquí", y pasa su tarjeta. "Quería ver si podías poner la mitad", le dice a la modelo, quien reacciona inmediatamente cambiando la expresión de su rostro.



Ella le responde "no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás haciendo pagar más de la mitad de la cuenta", pues él le pide que incluya 20 % del servicio.



Ante su enojo, él le replica que la recogió en su casa, para lo que dispuso de gasolina y su vehículo.



"Es lo mínimo que deberías hacer", le replica la joven, que se levanta de la mesa muy molesta y le responde que pagará y se irá en Uber.



Mientras graba, él se pone de pie y la alcanza para evitar que pague, mientras la explica que es una broma.



"Amigos ya saben, no sean "gatos" -expresión que se interpreta como 'tacaño"-, si invitan a una niña a salir invítenla de verdad. Si ya salen más veces o son novios no tiene nada de malo que ella invite, pero ustedes siempre deben tener la caballerosidad de invitarlas a salir", menciona.

Por las publicaciones que se pueden ver en sus redes sociales, la experiencia de la primera cita no fue un obstáculo para que la pareja siguiera saliendo y parece que son pareja.

