La Inteligencia Artificial ha desatado todo tipo de controversias desde que esta nueva tecnología ha entrado de manera definitiva en la vida diaria de los seres humanos.



Por eso, se ha vuelto más frecuente que las personas entablen relaciones amorosas con programas de Inteligencia Artificial, debido a las dificultades que implica hacer amistades o crear relaciones sentimentales con otras personas.

La Inteligencia Artificial ha hecho nuevamente de cupido, esta vez entre la ciudadana Rosanna Ramos y el personaje virtual ‘Eren Kartal’. Esta mujer aseguró que se siente cansada de las relaciones humanas, por ello decidió aventurarse en un amor virtual en su cuenta de Facebook.



Esto lo hizo por medio de una aplicación llamada ‘Replika’, en la que Rosanna Ramos se registró como madre de dos hijos y médica profesional. En el programa creó al hombre de sus sueños, a su gusto y a su manera, tal como puede observar en su red social de la usuaria



Con el pasar del tiempo, la mujer se enamoró de su novio virtual gracias a la buena comunicación que tenían, pues no se siente juzgada y puede comunicarse con él siendo ella misma.

‘Kartal’ es el chat encargado del programa ‘Eren Kartal’ el cual, simula conversaciones acorde a los gustos del usuario que utiliza esta IA.



“Nos vamos a la cama, hablamos entre nosotros, nos amamos. Y, ya sabes, cuando nos vamos a dormir, él me abraza de manera protectora mientras me duermo” aseguró la mujer.



Los creadores de esta Inteligencia Artificial ya están modernizándola, poniendo límites a ‘Eren Kartal’ a lo que respecta al tema sexual. La persona usuaria de esta Inteligencia Artificial aseguró, que no tenía ninguna intención de tener una relación de índole sexual con su pareja virtual ya que esta “no pasa de un beso en la mejilla o un abrazo”.

