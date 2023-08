Muchas personas suelen caer en estafas por medio de redes sociales, especialmente por aquellas que se dedican a establecer relaciones sentimentales.



Esto fue lo que le ocurrió a una mujer de Kentucky. Estados Unidos, quien llevaba una supuesta relación con el actor Dacre Montgomery, actor que interpretaba a 'Billy' en la aclamada serie de Netflix 'Stranger Things'.

Al mejor estilo de 'Catfish', serie que se dedica a desenmascarar personas que se hacen pasar por otras para llevar relaciones sentimentales por medio de redes sociales y llamadas telefónicas, la mujer conocida como Mckala, quien es madre soltera y trabaja en la industria del cine, contó que conoció virtualmente al supuesto actor en un foro de artistas, pero que nunca lo vio en persona ni en videollamada.



Al principio, el estafador no se identificó como Montgomery, sino que una vez fue avanzando en la conversación, aseguró que se trataba de él.



"Estoy obsesionada con 'Stranger Things'. Billy es solo este matón que trata de dominar, lo cual es totalmente diferente a su personalidad real", aseguró Mckala



Al transcurrir la conversación, el hombre le aseguró que se encontraba en una crisis sentimental con la modelo australiana Liv Pollock y que al empezar a dialogar con ella por ese medio, había sentido una conexión que difícilmente tenía con su novia.

La situación se fue volviendo cada vez más seria para la mujer, cuando el estafador admitió estar sintiendo algo por ella, para lo cual Mckala también aseguró que se sentía enamorada.



El engaño fue tal, que Mckala accedió a las pretenciones del sujeto, quien le exigió que terminara la relación con su esposo, pero él no aceptaba llamadas telefónicas porque su 'novia' se daría cuenta del engaño.



Semanas después, Mckala se divorció de su esposo y empezó a enviarle dinero al supuesto actor, quien para mantener a la mujer segura de quién era, le enviaba detalles desconocidos de la serie que aún no se había estrenado.​



Sin embargo, esta información no solo era de conocimiento del supuesto Dacre, sino que ya se encontraba circulando en internet, incluso semanas antes del estreno de la nueva temporada de la exitosa serie.



Así mismo, el equipo de 'Catfished', le informó a Mckala que el real Dacre Montgomery tiene un salario de alrededor de 150.000 dólares por cada capítulo de 'Stranger Things', por lo que era poco creíble que le estuviera solicitando dinero a una desconocida.



"Llegamos a la conclusión de que estás hablando con lo que se llama un estafador romántico que ha investigado sobre ti, ha mirado tu perfil detrás del escenario, tu Facebook y básicamente se está transformando en esta persona que tú quieres que sea", le explicó el equipo de Catfished a Mckala.



Mckala, a pesar de haber asegurado que conocía este tipo de casos, pensó que su situación sería diferente porque "el amor hace que hagas cosas locas, estúpidas e irracionales".

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

