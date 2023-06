Por medio de redes sociales se dio a conocer la curiosa historia de una mujer que se sintió traicionada al rescubrir que su esposo había regalado a su gato, razón por la cual deicidió pedirle el divorcio.

La usuaria contó por medio de una publiación de Reddit que, tras el fallecimiento de su padre, la vida se le hizo pesada a raíz del duelo: "Me sentía muy deprimida, como si tuviera un agujero que no podía llenar".

(Puede leer: Firmó el divorcio y su familia le organizó una fiesta para celebrar).

Aunque intentó mantenerse ocupada y 'levantar cabeza', lo único que le dio un atisbo de esperanza y le permitió recuperarse lentamente de su pérdida fue Benji, un gato que adoptó cuando era cachorro.

Incluso, si estoy loca, el pensamiento me trae consuelo y no veo nada malo en ello FACEBOOK

TWITTER

"Lo rescaté cuando era tan pequeño que cabía en la palma de mi mano y lo tengo desde hace dos años. Esto puede parecer una locura para algunos, pero realmente creo que Benji es la reencarnación de mi padre", aseguró, diciendo que siempre lo sintió como un gato nacido de un alma humana, que no era una mascota normal: "Incluso, si estoy loca, ese pensamiento me trae consuelo y no veo nada malo en ello".

Pero esta relación tan particular, y tan cercana, con el felino no gustaba para nada a su esposo. Según dijo, le asustaba y le hacía sentir incómodo la situación porque pensaba que era extraño y poco saludable ese vínculo; razón por la cual tomó una decisión radical. Se deshizo del animal.



(No deje de leer: Una expareja deberá compartir la custodia de su mascota por orden legal).



"Fui a un viaje de chicas con mis hermanas y mi mamá para su cumpleaños, y mientras estaba fuera, mi esposo decidió que iba a reubicar a mi gato sin mi permiso", explicó la mujer. Aunque al principio pensó que el gato había salido de la casa, su esposo le dijo que el felino "se estaba quedando con un amigo".



"¡Exigí que llamara para traerlo lo antes posible! No quiso, pero afortunadamente me había dicho a quién le había dado a mi gato, así que tuve que hacer algunas llamadas por mi cuenta", narró la mujer.

Decidió acudir a las autoridades, presentando las pruebas necesarias para demostrar que era la dueña de Benji, y se comunicó con la esposa del amigo que supuestamente tenía en su poder al gato. La gran sorpresa fue que ellos no lo tenían y, en realidad, el hombre había dejado al felino en un refugio cercano a su hogar.



(Le puede interesar: Todo por el dinero: se casó 4 veces y se divorció 3 de la misma mujer).

Mi familia me ha apoyado en mis decisiones FACEBOOK

TWITTER

"Inmediatamente, rastreé el refugio para recuperar a mi chico, tenía todos los documentos necesarios para demostrar que es mío y tiene un microchip. Lo llevé directamente a la casa de mis hermanas, donde también me quedaré por el momento", dijo la mujer.

Por supuesto, afirmó sentirse desconsolada y confundida por lo que sucedió, ya que decidió separarse y no ha vuelto a ver a su esposo desde que salió en dirección al refugio a recoger a su mascota. Incluso, envió a uno de sus hermanos para que recogiera sus pertenencias en su antigua vivienda.

"Mi familia me ha apoyado en mis decisiones y todos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para ayudarme cuando los necesite", concluyó.

Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

Stefanía León Arroyave

ELTIEMPO.COM