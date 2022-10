Los relojes inteligentes se han convertido, al igual que los celulares, en una de las herramientas electrónicas que buscan facilitar la vida de los seres humanos, en especial, en aspectos como la salud, pues ofrecen una variedad de características que permiten llevar un control de las principales funciones vitales, como el ritmo cardiaco y la oxigenación.



En las últimas semanas ha estado circulando la historia de una mujer, la cual se percató que estaba embarazada gracias a los indicadores que le marcaba su dispositivo inteligente.



La joven, de 34 años, aclaró, mediante la red social Reddit, que su reloj le estaba indicando una variación en sus pulsaciones sanguíneas, que provocaron preocupación inmediata, por lo que decidió acudir a un centro asistencial.



“Mi Apple Watch detectó una frecuencia cardíaca en reposo más alta durante 15 días. Empecé a investigar por qué y resultó que estaba recién embarazada”, dijo la mujer.



Reloj inteligente. (Imagen de referencia).

Según mencionó, no podía darse cuenta de forma física que estaba en proceso de gestación, debido a que había dado a luz a su hijo hace 18 meses, se encontraba lactando y no había menstruado después del trabajo de parto.



Es prudente resaltar, que cuando una mujer está lactando puede incurrir en periodos prolongados en que no tenga la regla, debido a que durante estos lapsos de amamantamiento la prolactina, producida por la succión del bebé, inhibe el flujo de la menstruación.



Así las cosas, el smartwatch de esta persona le estaba marcando “de 57 a 72 pulsasiones por minuto”. Los especialistas le pronosticaron que era un embarazo, luego de someterse a algunos exámenes para descartar cualquier enfermedad cardiaca.



Debe tener en cuenta que un reloj inteligente no es una prueba de embarazo, pues una variación de la frecuencia cardiaca esta liga a diferentes aspectos, como la edad, hábitos alimenticios, peso, entre otros factores, que no precisamente están ligados a un proceso de gestación.



La mujer se enteró de su embarazo cuando se percató de las alertas de su reloj inteligente.

