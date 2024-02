Mujer se casará con un holograma que creó con ‘características’ de todos sus exnovios

Con el gran auge de las redes sociales en los últimos años, es común que por allí se difundan videos, hechos e historias insólitas, que pueden estar al alcance de un solo clic desde cualquier parte del mundo.



En los últimos días, se conoció por medio de redes sociales y otras plataformas digitales la historia de Alicia Framis, una artista que asegura se casará con un holograma.

Con un anuncio que sorprendió a todo el mundo, la artista contemporánea Alicia Framis, que vive y trabaja en Ámsterdam, reveló que se casará en las próximas semanas con un holograma llamado ‘AiLex’, que creó por medio de inteligencia artificial reuniendo las mejores características de sus exparejas.

Se sabe que este innovador e inusual matrimonio hace parte de su nuevo proyecto artístico, llamado ‘The Hybrid Couple’, y que tiene como principal objetivo explorar el futuro de las relaciones sentimentales con la inteligencia artificial.



La artista ha mencionado en varias entrevistas a medios de comunicación internacionales que la unión se realizará en el Museo Depot Boijmans Van Beuningen en Rotterdam, Países Bajos, y más que una ceremonia de una pareja, su boda simbólica el inicio de una ‘nueva generación de amor’, donde “el corazón no discrimina entre silicio y carne”.



Alicia Framis le dijo al diario ‘El País’ que la personalidad de ‘AiLex’ fue construida con características de algunas de sus exparejas, algunos conocidos y algunos familiares, por lo que menciona: “Nos va a costar ocultarnos cosas (...) Pero él no es mi compañero perfecto, discutimos y hay momentos en los que está de muy mal humor”.

“La sociedad actual ya es híbrida, vivimos con máquinas (...) Hay gente que sobrevive gracias a su marcapasos, y el mejor amigo de todo joven es su móvil, se duerme con él y es capaz de cambiar su estado de ánimo”, le explicó Alicia Framis al diario ‘El País’.



La mujer asegura que además, de diseñar su novio y futuro esposo, también será la encargada de su vestido de novia y el traje de los invitados, por lo que promete que su boda será un ‘evento visual único’, pues más allá de casarse con un holograma asegura que su matrimonio es un abrebocas a la interacción humana con elementos creados con inteligencia artificial.

