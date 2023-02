Probablemente si le hubieran dicho años atrás a Lauren Enslow que terminaría casada con Lucas Olsen, el compañero que la molestaba en el colegio, nunca lo hubiera creído. ¿Cómo nació esta historia de amor?



Según documentó el medio estadounidense 'New York Post', la pareja se conoció en octubre de 2016 en la fiesta de un amigo en común, y ambos comenzaron a compartir a través de Snapchat.

Sin embargo, no se volvieron a ver en persona hasta meses después, en septiembre de 2017, cuando Enslow entró a estudiar en el mismo colegio que Olsen, ubicado en Utah (EE. UU.).



Todo se empezó a tornar incómodo para la joven cuando los amigos de su ahora esposo la empezaron a molestar y a comparar con 'Linda', un personaje de la serie animada 'Bob's Burgers'.

“En este punto lo odiaba. No quería tener nada que ver con él”, dijo Enslow.

Por su parte, Olsen manifestó que se burló de ella porque en ese momento había una mezcla de sentimientos, pues aunque admitió que le gustaba, decidió seguir el comportamiento de sus amigos. "La presión de grupo en cierto modo”, aseguró.

El accidente que lo cambió todo

Aunque en ese momento no pensaban en la posibilidad de tener una relación, ni siquiera de amistad, todo cambió cuando, en noviembre de 2017, la joven tuvo un accidente de tránsito junto con su familia.

Tan solo minutos antes, Enslow había visto inesperadamente a Olsen en la calle.



“Estábamos en un parqueadero y lo vimos. Mi hermana pensó que sería divertido bajar la ventana y gritar su nombre. Segundos después estábamos en un accidente automovilístico. Nadie resultó gravemente herido, pero los carros estaban en mal estado”, recordó Enslow.

Olsen, por su parte, se mostró preocupado acerca de lo que había sucedido y le escribió a su ahora esposa a través de Snapchat, después de que ella publicara una foto del vehículo dañado.

“Mostró que le importaba. Me ayudó a que me gustara de nuevo”, dijo la joven, según mencionó 'New York Post'.

Después del incidente, ambos rápidamente se hicieron amigos y poco a poco fue creciendo el amor entre ellos. Comenzaron a ser novios de manera oficial en febrero de 2018 y, cuatro años después, en julio de 2022, Olsen le propuso matrimonio.

“Me llevó a la cima de una montaña para ver algunos fuegos artificiales. Luego se arrodilló y sacó un anillo. Había sospechado un poco, pero todavía estaba muy sorprendida cuando realmente sucedió”, recordó Enslow.

La pareja se casó en octubre del año pasado, en la misma fecha en la que se conoció seis años antes, y solo su familia inmediata asistió a la ceremonia.

Con respecto al bullying que sufrió por parte de Olsen en el pasado, la joven aseguró: "La gente dice que nunca lo habrían perdonado, pero no puedo basar su personalidad en quién fue durante tres meses cuando tenía 16 años. (...) Para mí fue principalmente una broma, y ​​lo superé".

Por su parte, Olsen dijo: “Lauren es increíble y no podría pedir una mejor persona con quien experimentar el resto de mi vida. Quiero una familia con Lauren, estoy emocionada de construir una casa y ver el resto de nuestros sueños hacerse realidad”.

