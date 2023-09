Tras el intento fallido de encontrar el amor a través de las aplicaciones de citas, una joven ingeniera de sistemas creó su propio método para dar con su hombre ideal.



Se rata de Connie Li, quien después de una ruptura amorosa quiso encontrar una nueva pareja a través de sitios en línea reconocidos, aunque sin mucha suerte, pues ninguno de los que la contactaba estaba interesado en algo muy serio.

Esta ingeniera de sistemas no perdió la esperanza de encontrar alguien a través de Internet, por lo que en un intento por probar algo diferente decidió crear ella misma un modelo en el que sus intereses quedaran claros y fuese lo suficientemente detallado sobre lo que buscaba en 'su media naranja'.



Por tanto, basándose en el método ya usado por las famosas aplicaciones de citas sobre escribir una breve biografía, creo un perfil más largo en la plataforma Notion.



Hizo un largo documento con su información detallada: aspecto físico, personalidad, intereses, pasatiempos, y demás. Y luego compartió este en redes sociales para darle difusión.

Documento 'Date me'. Foto: Captura de pantalla

"¡Hola! Bienvenido a mi documento Date Me, que debo admitir que se siente un poco encantador y de baja tecnología en esta era de Tinder, pero con suerte de una manera linda en la que nos topamos en la cafetería en línea", inicia contando en este.



"Soy Connie, una tecnológica chino-estadounidense de 33 años felizmente establecida ahora en SF (San Francisco) después de muchos años de deambular, al estilo Odiseo, por la mitad de los pueblos pequeños más divertidos de Estados Unidos", continua.



Esta novedosa idea, de poner su perfil en un documento y hacerlo público, además de permitirle ser más especifica sobre sus intereses, también le ha hecho ganar cierto reconocimiento en Estados Unidos, en donde incluso el medio New York Times dedicó un articulo entero a ella.



"Encuentro muy interesante la idea de escribir en detalle en Notion (aplicación para hacer documentos o notas) sobre tu personalidad, estilo de vida, intereses y tu visión del futuro. En el siglo XXI, cuando la mayoría de la gente busca "amor instantáneo", esta es una forma lenta de conocerse, pero tal vez sea la forma de conocerse", es una de las opiniones que recibió Li luego de la difusión en el medio citado.



Además, muchos otros lo han relacionado con los escritos que se publicaban en periódicos como un clasificado para buscar pareja, haciendo una descripción y dejando datos de contacto para quien desee conocer a la persona.



En este caso, la ingeniera de sistemas ha dejado el enlace a su cuenta de Facebook, Twitter y correo electrónico.



"En primer lugar, eres la bomba si realmente lees hasta aquí. Y si esto te convence y crees que podríamos ser una buena pareja, contáctame".



Cabe resaltar que dicho perfil cuenta con una descripción de más de 2.120 palabras hablando sobre su personalidad, cómo es en una relación, las ventajas de estar con ella, y lo que busca en una pareja.



Si bien ha tenido éxito con su 'documento en línea', y ha tenido algunas citas, aún no se encuentra en una relación formal.

