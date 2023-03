No es raro que las personas lleven a sus mascotas a dar un paseo en diferentes lugares para que puedan liberar su energía de la mejor manera. No obstante, hay personas que no se encasillan en la idea tradicional de los 'animales domésticos' y crían ejemplares un tanto insólitos.



Ese fue el caso de una mujer que se ha hecho viral por sacar a pasear a su cangrejo en la playa como si fuera un perro , pues este estaba atado a un collar para evitar que se perdiera entre la arena y la inmensidad del océano.

El hecho quedó registrado en un video que ya le da la vuelta al mundo y ha dejado atónitos a cientos de internautas. En las imágenes se puede ver a una joven dando una vuelta con el crustáceo a la orilla el mar y junto a un grupo de amigos a quienes no parece impresionar el momento.



Como era de esperarse, las reacciones de usuarios de internet no demoraron en aparecer y dejaron sus puntos de vista en la caja de comentarios del post que ya cuenta con más de 5 mil interacciones, 4,6 millones de reproducbciones y 259 mil “Me gusta”.



"Los perros ya pasaron de moda", "Esa mascota es única", "Qué vivan los cangrejos", "Falta Bob Esponja", "¿Y adónde dejó su restaurante?", "Esa gente en qué pensará", "No puede ser", “es su mascota y lo llama Daddy Yankee porque es el cangri” y “a ver dele un bestio”, fueron los comentarios más destacados.



