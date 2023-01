Una mujer se hizo viral en TikTok por compartir un video en el cual estaba revelando el género del bebé que estaba esperando. Pero, sus planes no salieron como pensaba, ya que olvidó un importante detalle sobre la condición médica de su novio.

Se trata de Jenna Cowan, una joven de Reino Unido a quien el pasado 6 de enero se le notaba entusiasmada por mostrarle a su pareja el género de su bebé. Para ello, utilizó un tubo que tenía en su interior confeti de color rosado, haciendo referencia a que era una niña.

A pesar de que el hombre se veía ansioso por saber el resultado y presionó el tubo con gran emoción, al ver que salieron los confetis se notó bastante confundido, pues su novia había olvidado que él era daltónico.

Sin embargo, luego de que ella le dijo que se trataba de una niña, él quedó sorprendido, ya que la pareja esperaba un niño. “Ambos estábamos realmente tan convencidos de que era niño. Así que estuvimos en estado de shock por un tiempo”, escribió Jenna en su cuenta de Tiktok.

La publicación tuvo más de 293 mil reproducciones en la cuenta de Jenna Cowann. La mujer, con 25 semanas de embarazo, se burló de la situación. Sin embargo, para algunos de los internautas, el momento que vivieron estos dos padres fue conmovedor.

“Teniendo en cuenta que no podía ver, su cara dice que no le importaba si era rosa o azul”, “ Felicitaciones, que bello momento” y “ Siento que ese minuto de no saber qué, su rostro cambió, hizo que este video fuera mucho más hermoso, felicidades”, comentaron los usuarios.

LAURA ALMECIGA AVELLANEDA

Redacción Tendencias