Mujer renta auto de su expareja y comete 50 infracciones para vengarse

Asimilar una ruptura amorosa es un proceso completamente individual que dependerá de las características de cada sujeto, sumado a la madurez y responsabilidad emocional de los integrantes de la relación que se intenta superar. Más de uno quisiera encontrar la fórmula perfecta para que fuese sencillo, aunque no la hay.



Sin embargo, una mujer encontró una forma no de superar a su ex, sino de vengarse de él.



La señora, identificada como Lou, fue capturada luego de haber acumulado 50 infracciones de tránsito en tan solo 2 días transitando la ciudad de Shaoxing, en la provincia de Zhejiang (China). Lo peor: el automóvil no era de ella sino de su ex pareja.



De acuerdo con el diario chino ‘The Global Times’, en la captura también fue detenido un acompañante identificado como Zhu, quien era amigo del ex de la mujer y también su cómplice.



Según se lee, Lou tomó la decisión de la 'venganza perfecta' luego de que su exnovio le terminara de manera abrupta e, inmediatamente, iniciara una relación romántica con otra mujer. Por esta razón le dijo al colega de su ex - quien estaba interesado en ella - que le pidiera prestado el vehículo a su amigo a cambio de una cita entre ellos.



Una vez tuvo a su disposición el Audi, se puso a la tarea de acumular la mayor cantidad de multas de tránsito que le fuesen posible, infringido la ley 50 veces en apenas 48 horas. La mayoría de los comparendos fueron impuestos por no respetar la luz roja de los semáforos y por exceso de velocidad.

Esta alarmante cifra llamó la atención de las autoridades de movilidad de la ciudad, quienes iniciaron la persecución para capturar a los responsables; no obstante, una vez se inició el proceso de indagatoria con los detenidos, confesaron que se trataba de una venganza en contra del propietario del carro.



Hasta el momento no se tiene conocimiento sobre qué ocurrirá con la mujer por las infracciones cometidas.



