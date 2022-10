Las cirugías estéticas son procedimientos de alto cuidado, así lo afirmó Diana Contreras, una internauta de TikTok, que se volvió viral luego de compartir su historia junto a impactantes imágenes sobre lo que fue una bichectomía y lipopapada de pesadilla.

De acuerdo a la serie de videos, Contreras se sometió a una cirugía para reducir el tamaño de su cara. Sin embargo, no salió como esperaba.



La mujer describió su experiencia como una que no le desea nadie y la publicó como ejemplo para que las personas que quieran realizarse este tipo de procedimiento investiguen de manera adecuada a los especialistas y las reacciones que va a tener su cuerpo.



“Saliendo del procedimiento, ya estaba superinflamada. Tuve que regresar a la clínica por el dolor insoportable que tenía. Sentía que el moflete izquierdo me iba a estallar", dijo Contreras.

Agregó que no podía respirar, vomitaba, era difícil comer, tenía desmayos, mareos y la cara le dolía cada vez más.



"Trataba de comer algo por el hambre que me daba, pero era muy cansado y doloroso"

Así que decidió ir de nuevo al lugar donde le practicaron la bichectomía y le dijeron que se debía a unos coágulos.



“En la clínica me comentaron que eran unos coágulos, no había infección, pero se tenían que drenar”, recordó.



"Me drenaron dos veces y en ambas pedí al doctor que me inyectara un analgésico aparte de la anestesia, pero no era suficiente. Al terminar salía con un dolor extremo", contó.



Los días pasaban y la cara de Contreras no mejoraba. De acuerdo con su relato, la incertidumbre crecía mientras ella intentaba llevar una vida normal.



Sin embargo, sus hijos se asustaron al verla y se sentía cada vez más decaída, pues “el miedo de quedar deforme no la dejaba dormir”.

Un día antes de la cita para drenar de nuevo los coágulos, ella sintió que uno de ellos se reventó dentro de su boca.



Luego de mucha medicación, su rostro empezó a desinflamarse y obtuvo una recuperación más rápida de lo que esperaba.



“Los hematomas empezaron a desaparecer, lo que más tardó fue mi derrame en el ojo y mi articulación mandibular”, escribió.



La mujer terminó el video con una reflexión. “Fue una experiencia que no le deseo a nadie y espero que les sirva de ejemplo”.

