Mujer reemplaza el vacío de sus hijos con muñecos hiperrealistas

En Estados Unidos, una particular historia ha conmocionado a los usuarios de redes sociales, cuya protagonista es Liz Watson, de 42 años, quien vive en la ciudad de Clifton, en Virginia.



(Le puede interesar: El extraño pez que apareció en una playa de Estados Unidos).

Se trata de una madre divorciada, quien, luego de que sus dos hijos mayores decidieran irse a vivir con su padre, se sintió realmente sola.



Tras episodios de depresión aguda logró reponerse cuidando muñecos hiperrealistas de bebés. Ella los consiguió mediante compras en línea.



De acuerdo con el diario ‘Daily Mail’, Liz afirma que le ayudan a llenar el vacío dejado por sus hijos, producto de su primer matrimonio, quienes se mudaron a la ciudad donde vive su padre, hombre con quien se separó en enero de 2010.

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).



Ella dijo que, con la decisión de sus hijos, sintió como si los hubiera perdido y se enfrentó a episodios de ansiedad al pensar “en todos los momentos importantes que perdería de la vida” de Dylan, de 15 años, y Asher, de 13.



La mujer se casó de nuevo y, actualmente, tiene una hija, de 18 meses, con su actual pareja.



Sin embargo, su atracción por el mundo de las muñecas reborn, juguetes hiperrealistas que simulan bebés reales, empezó en 2016, cinco meses después de la partida de sus hijos.



(Lea también: Conozca tres insectos que se consumen en Colombia).

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).



Desde tal momento su colección ha crecido y se categoriza ella misma como “la orgullosa madre de nueve muñecos renacidos”, cuyos nombre son Juniper Anne, Willa Jane, Nixon Gray, Benedict Arthur, Jax Ethan, Crevan Ridge, Paisley Rye, Isla Blu y Oaklyn Elise.



'Sus bebés' son réplicas muy parecidas a recién nacidos que van desde los primeros días luego del parto hasta cumplir los 12 meses.



“Siempre escuchas a la gente hablar sobre cómo el tiempo pasa tan rápido y no es hasta que has visto crecer a tus hijos en un abrir y cerrar de ojos que te das cuenta de lo cierto que es esto en realidad. Mi tiempo como madre de bebés terminó y, de alguna manera, desearía que no fuera así”, comentó Watson.

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).



Aunque a muchos les parece alarmante y cuestionan la estabilidad psicológica y emocional de la mujer, ella afirma que “le ayudaron durante un período extremadamente difícil de su vida, brindándole consuelo, alivio y permitiéndole retroceder en el tiempo y revivir algunos de sus momentos más felices”.



“Sé que estas muñecas no crecerán, no me las quitarán, un divorcio no afectará mi capacidad para cuidarlas. Sé que nunca me dejarán”, dice.

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).



(Nota relacionada: Jessica Cediel aceptó la invitación a salir de Mateo Carvajal).

Tendencias EL TIEMPO