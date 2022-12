En la plataforma de TikTok siempre se dan a conocer las historias más locas y sorprendentes. En estos días se ha vuelto viral el video de una joven estadounidense que afirmó que por semanas ha recibido cajas y paquetes de Amazon sin que ella lo pidiera.

La joven mostró en un corto clip una gran pila de paquetes y comentó: “¿Alguien más tiene un Papá Noel secreto que sigue enviando paquetes a tu casa, pero a su nombre?... ¿Alguien más, o solo yo?”. Esta anécdota es de Olivia Douglass y comentó que a su domicilio suele llegar el operador de envíos todas las semanas y le entrega una caja o una bolsa sellada.



En otro video, la mujer confirmó que hasta el momento ha recibido 64 paquetes. Ella reportó este inconveniente a la empresa de envíos y a Amazon y le comentaron que podía quedarse con todo, pues es un error en el que ella no tiene ninguna responsabilidad.



Olivia explicó que los paquetes pertenecen a la mujer que antes vivía en su casa y no sabe porque ella sigue enviando paquetes a su hogar. Esta situación llamó la atención de los internautas y le pidieron que por favor hiciera un video mostrando el contenido de las cajas, pues gracias a los videos se puede apreciar que son de un tamaño considerable.



Sin embargo, al abrir los paquetes se sorprendió, pues el artículo que más se repetía son banderas del orgullo estadounidense con múltiples diseños. También, recibió fundas para almohadas y soportes para papel de regalo que son artículos que no tienen un alto valor económico.

Los videos de la joven se han vuelto demasiado virales y el clip que más acumula reproducciones tiene cinco millones. Esta curiosa situación ha desatado una gran ola de comentarios por parte de los internautas, pues no pueden creer que la ex dueña de la casa se siga equivocando, incluso, algunos le recomendaron que iniciará un negocio de venta de banderas.



“Acabo de ver una película de miedo que estaba pasando así”, “Un vendedor de banderas se pregunta por qué todos los clientes tienen problemas de envío”, “Espero ver su tienda de banderas”, “Realmente quería que fuera súper divertido o cosas extrañas”, “Nadie esperaba que este fuera el resultado”, son algunos de los comentarios de sus videos.

