En Twitter se viralizó un hilo en el cual una ciudadana española denunció que le llegó una factura en la que le cobraban los servicios de bomberos que días antes la habían auxiliado tras un intento de suicidio.



Según indicaba el documento, el ayuntamiento de Alicante le cobraba un total de 211 euros (1’078.993 pesos colombianos a cambio del 15 de marzo).

“Me llega una carta de hacienda, me piden 211 euros por ‘rescate de persona’ tras un intento de suicidio donde no fui yo quien avisó a servicios de emergencia. A pagar dinero que no tengo y aún tendrán la poca vergüenza de llamarlo prevención de suicidio”, comenzó escribiendo la joven en el tuit, acompañado por la imagen del recibo.

me llega una carta de hacienda, me piden 211€ por «rescate de persona» tras un intento de suicidio donde no fui yo quien avisó a servicios de emergencia.



a pagar 211€ que no tengo y aún tendrán la poca vergüenza de llamarlo prevención de suicidio. pic.twitter.com/kWw3hglTYa — nis (@nnistopia) March 14, 2023



La mujer mostró preocupación ante la situación, ya que según dijo, no contaba con los recursos económicos necesarios para cancelar la deuda: “Recuerdo cómo ese día, llorando, les verbalicé mi situación económica y me decían que aquello no tenía importancia. Ser pobre les parece que no tiene nada que ver con desear morir y con empobrecerse aún más por tal cosa”, escribió.



Detalló que le habían dado un mes para pagar o comenzarían a contar los intereses de por mora, por lo que estaba bastante preocupada.



Luego de haber hecho visible su caso, los Bomberos de Ávila se pronunciaron en la misma red social. “Nos oponemos al pago de tasas por determinados servicios, y este es uno de ellos. Mucho ánimo”, escribieron.

Es más, estos servicios por intento autolítico no deben terminar en el momento que se elimina el riesgo, sino que se deberían continuar en el tiempo con ayuda especializada y servicios sociales a la persona durante el tiempo que hiciera falta. — Bomberos Avila CDC (@bomberosdeavila) March 14, 2023



“Estos servicios por intento autolítico no deben terminar en el momento que se elimina el riesgo, sino que se deberían continuar en el tiempo con ayuda especializada y servicios sociales a la persona durante el tiempo que hiciera falta”, agregaron en otro tuit.



Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante aseguró que revisaría el caso para declarar exento el pago del servicio “por tratarse del salvamento de una vida”.



Horas más tarde, la usuaria indicó que se habían contactado con ella y se comprometieron a cerrar el expediente y modificar la ordenanza municipal.



“Recalcar que los planes de salud mental propuestos por el Estado (español) nunca serán garantía de nada, sino sinónimo de sus propias impotencias. Gracias a todas las personas que han mostrado su apoyo y solidaridad conmigo”, terminó diciendo la ciudadana.

🔴 El Ayuntamiento de #Alicante revisará el caso del cobro de una tasa de Bomberos por un intento de suicidio y declarará exento el pago de este servicio por tratarse del salvamento de una vida. No todos los casos son iguales. — Ayuntamiento Alicante (@alicanteayto) March 14, 2023

ELIM J ALONSO

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS