Es normal que cuando las personas admiran a un artista quieran hacer cosas para parecerse a ellos. Sin embargo, en redes sociales se conoció el caso de una mujer que quiso tatuarse los ojos como una modelo australiana y ahora corre riesgo de perder su visión para siempre.

Anaya Peterson es una estudiante de derecho de 28 años y es fanática de los retoques estéticos. La joven se sintió inspirada por la modelo Amber Luke, quien tiene los glóbulos oculares tatuados de un intenso color azul. En el caso de la ‘influencer’, quedó ciega por tres semanas tras realizar el procedimiento y días después se recuperó. Pero lastimosamente, Anaya no contó con la misma suerte y puede quedarse ciega.



Según reportó ‘The New York Post’, su hija de siete años no estaba de acuerdo con esta decisión e incluso le pidió que no se hiciera el tatuaje. Peterson hizo caso omiso a los comentarios de su hija y decidió que se tatuaría primero un ojo por si corría el riesgo de quedarse ciega.



La mujer de Belfast, Irlanda del Norte, en julio de 2020 se tatuó de color azul el ojo derecho y por un tiempo siguió con normalidad su vida. Sin embargo, a veces sufría de dolores de cabeza y sensación de sequedad. En diciembre de ese año, Anaya decidió tatuarse su glóbulo ocular izquierdo de color morado.



Meses más tarde, en agosto 2021, una mañana la mujer se levantó con los ojos hinchados. Además, tenía serias dificultades de visión y al dormir sus ojos generaba lagañas muy invasivas. Así que decidió ir al hospital, ahí los médicos le realizaron un tratamiento y le comentaron que sufría el riesgo de desarrollar cataratas en sus ojos.



“Fue traumático. Recuerdo que pensé: ‘No volveré a hacer eso con el tatuaje del ojo. Definitivamente, no volveré a hacerlo’”, le contó Peterson a ‘The New York Post’.



Esta traumática experiencia cambió la perspectiva que tenía sobre las modificaciones corporales y lamentó el momento en el que tomó la decisión de tatuarse los ojos. “Estoy algo recuperada, por fuera. Solo por dentro básicamente estoy a punto de quedarme ciega. Si pudiera volver atrás el tiempo me habría hecho un tatuaje negro y así lo habría dejado”, comentó.



Actualmente la mujer tiene una cuenta de TikTok en la que muestra constantemente las diferentes intervenciones y tatuajes que se ha hecho en su cuerpo. Peterson suele recibir malos comentarios por su apariencia, sin embargo, ella suele tomarlos con humor.

