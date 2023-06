Un accidente puede suceder en cualquier lugar y los gimnasios no están exentos, teniendo en cuenta que el mal uso de una máquina, una pesa o cualquier movimiento o ejercicio mal ejecutado puede terminar en un incidente.

Algo así le sucedió a la estadounidense Alyssa Konkel, de Illinois, quien estaba en la trotadora y, luego de tropezar, resbaló por la cinta de correr y terminó sin pantalones.



Fue la misma Konkel quien compartió el video en sus redes sociales. El incidente sucedió el pasado 24 de mayo.

“Me sentí tan avergonzada. Tuve que irme inmediatamente. ¡Estaba corriendo en el gimnasio y se me resbalaron los pantalones!”, dijo la mujer de 26 años al medio Daily Mail.



Según relató, la trotadora estaba en nivel diez, por lo que iba bastante rápido. Luego, dijo que uno de los cordones de sus zapatos estaba desatado, por lo que tropezó y cayó. A pesar de su intento por mantener el equilibrio con los brazos, la fuerza de la máquina le ganó, la arrastró hacia atrás, prácticamente le arrancó los pantalones y finalmente la dejó en el suelo.



"Afortunadamente, el gimnasio no estaba demasiado ocupado, una señora vino corriendo a mí y me preguntó si estaba bien", dijo.



El accidente no pasó a mayores, sin embargo, la mujer señaló que se había lastimado el rostro, el labio y terminó con raspaduras en las rodillas y piernas.



Además, dijo que no es la primera vez que le sucede un accidente de este tipo: “Esto también sucedió cuando tenía diez años y me raspé la barbilla, así que ahora tengo mucho miedo de las cintas de correr”, afirmó.



La publicación en Instagram tiene más de 3 mil ‘me gusta’ y varios cientos de comentarios que se toman con humor la anécdota de la joven. Además, el clip ha sido reproducido en otras redes sociales.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

