Es bien sabida la popularidad que tiene el Atlético Nacional en Colombia y el continente americano; sin embargo, y para sorpresa de los hinchas y los no tan hinchas, el equipo ha llegado a lugares que nunca se imaginó o al menos sus camisetas lo hicieron.



Stefanía Ramírez, una mujer colombiana que se encuentra en Uganda como maestra de español, compartió en su cuenta de Twitter la foto de un hombre africano que llevaba puesta la prenda característica de los verdolagas: la camisa verde y blanco.

Ante la inexplicable imagen que pasaba por sus ojos, Ramírez decidió preguntarle al hombre sobre la particular prenda que llevaba.



“Me emocioné y me cuestioné ¿cómo llegó la camiseta a las manos de este hombre? Me dijo que la había comprado en Rwanda. Qué locura la ‘globalización’, el contrabando y second hand”, escribió en su cuenta.



Además, le aseguró que no tenía ni idea de lo que se trataba, pero que le había gustado.

Los internautas no dejaron pasar el suceso, pues ellos también quedaron en shock con la imagen y la inusual historia.



Comentarios como: “Esto es demostración de la grandeza que el equipo y la hinchada ha generado, pero a los directivos de pacotilla se les olvida que la grandeza es de trabajo arduo mantenerla y potenciarla”, “Nacional está en todos lados. Hasta en la final del mundo” y “hasta en otro continente somos el más grande de Colombia”, fueron los que llenaron la publicación.

Mis hermanos aman @vamosmiverdecom, en casa mamá nos enseñó a ver fútbol y por mucho tiempo hasta yo iba al estadio a ver al Verde.

Hoy en el barrio me encontré a eate hombre con camisa de Nacional. 😲😲😲 pic.twitter.com/H3haVi8GMS — Stefanía Ramírez Gutiérrez (@Stefaniarg_) January 11, 2023

