Mujer que nació con dos úteros quedó embarazada en ambos y ahora tiene doble gestación

Kelsey Hatcher y su esposo se han convertido en noticia tras un hecho que los médicos han calificado como "muy raro", pues esta mujer de Alabama, Estados Unidos, nació con dos úteros.



Hatcher y su esposo, Caleb, se enteraron de que estaban esperando un nuevo miembro en su familia en el mes de junio, sin embargo, tras una primera ecografía, le dijeron que estaba gestando dos bebés, uno por cada útero.



"Dije: 'Bueno, ahí dentro hay dos'. Y [mi marido] me dijo: 'Estás mintiendo'. Le dije: 'No, no miento'", contó Kelsey a WVTM 13.



Aunque esta pareja ya tiene tres hijos de 2,4 y 7 años, ahora esperan a dos nuevos miembros de su familia, que, según los médicos, serán dos niñas y nacerían para Navidad.



Aunque la mujer le explicó a la enfermera que tenía dos úteros antes de realizarse la ecografía, las dos se llevaron una sorpresa al ver que habían dos bebés.



Caleb, el marido de Hatcher, dijo que cuando su mujer le llamó para decirle que esperaban dos bebés más, su reacción fue: "No sé qué ha pasado diferente esta vez, pero es una locura".



Richard Davis, experto en embarazos de alto riesgo del Hospital de la Universidad de Alabama dijo que la probabilidad de este tipo de embarazos está “muy por debajo del 1 %” de las mujeres nacen con doble útero y doble cuello uterino. Tal vez 3 de cada 1.000 mujeres podrían tenerlo”.



Aunque Kelsey Hatcher dijo sentirse abrumada debido a que su caso se ha vuelto viral, dice que reconoce que es un caso demasiado extraño.

Las dos niñas de esta pareja se están gestando de manera adecuada y, aunque su embarazo se considera de alto riesgo, lo único difícil para esta mamá "será cuando ambas -o quizá solo una- decidan hacer su entrada en el mundo"

