Este miércoles 1 de marzo, murió la belga Geneviève Lhermitte, condenada en 2008 a cadena perpetua por asesinar a sus cinco hijos, por eutanasia en un hospital de la región de Valonia, sur del país, según informó el diario local ‘Sudinfo’.

La mujer, de 56 años, murió en el hospital Lèonard de Vinci en Montigny-le-Tilleul. Según el mismo medio, Lhermitte pidió y obtuvo “la eutanasia por sufrimiento psicológico sin esperanzas”.



El diario ‘The Sun’, informó que el abogado de Nicolas Cohen confirmó los informes de los medios locales que su cliente había muerto por eutanasia en el decimosexto aniversario de los asesinatos.



La ley belga permite que las personas elijan la eutanasia si se considera que tienen un sufrimiento psicológico ‘insoportable’, y no solo físico, que no se puede curar. La psicóloga Emilie Maroit dijo al canal ‘RTL-TVI’ que Lhermitte probablemente eligió morir el 28 de febrero en un “gesto simbólico de respeto por sus hijos. También puede haber sido para ella terminar lo que comenzó porque básicamente quería terminar con su vida cuando los mató", señaló.



Genevieve Lhermitte (56) - Belgijka, która 28.02.2007 zamordowała nożem kuchennym pięcioro swoich dzieci. W 2008 skazana na dożywocie, w 2019 przeniesiona do szpitala psychiatrycznego. 28.02.2023, tj. dokładnie w 16 rocznicę morderstw, została poddana eutanazji na własną prośbę. pic.twitter.com/PC0eB8ushI — Kto umarł? (@KtoUmarl) March 3, 2023

Cuando Genevieve tenía 40 años degolló a su hijo y sus cuatro hijas, de entre 3 y 14 años, en la casa familiar en la ciudad de Nivelles el 28 de febrero de 2007, mientras su esposo, Bouchaib Moqadem, no estaba en la casa.



Luego intentó acabar con su vida, pero el intentó fracasó y acabó llamando a los servicios de emergencia, además, dejó dos notas manuscritas en la puerta de su hogar con el mensaje “llamar a la policía”.



En el 2008, fue condenada a cadena perpetua después de que el jurado la declara responsable de sus actos y culpable de asesinato premeditado. En la investigación se descubrió que la mujer y su marido no parecían tener grandes problemas, sin embargo, ella afirmaba que se sentía completamente aislada socialmente.



Durante toda la investigación, los psiquiatras examinaron a Lhermitte y en un principio consideraron que ella era responsable de sus actos, a pesar de que en ese momento sufría un estado de ansiedad aguda y de depresión cuando asesinó a sus hijos.



#New

28 Février 2023 (Mardi dernier):

16 ans après avoir assassiné ses enfants, Geneviève Lhermitte a été euthanasiée à l'âge de 56 ans.

Criminelle Belge, elle est tristement connue pour avoir tué ses 5 enfants, en leur tranchant la gorge, en 2007 avec un couteau de cuisine volé. pic.twitter.com/0qYjgm0r4B — l'Histoire du jour© (@394Histoires) March 2, 2023

Sin embargo, al analizar la carta que la mujer le había escrito a su psicólogo el día anterior, reveló que sus planes eran suicidarse y llevarse a sus hijos en su muerte. En ese sentido, se indicó que ella no era responsable de sus actos y se recomendó internarla en una clínica psiquiátrica. Pero el jurado se pronunció en contra de estas recomendaciones y juzgaron a Lhermitte culpable de asesinato premeditado.

