El príncipe Harry ha sido tendencia en los últimos meses tras estrenar su libro titulado “Spare”, el cual revela varios detalles sobre su vida, de la realeza, así como la relación que tiene con su padre, el rey Carlos III. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue cuando relató cómo perdió su virginidad a los 17 años.

“A ella le gustaban mucho los caballos, y me trataba como a un semental joven. Paseo rápido, después de lo cual me golpeó el trasero y me envió a la gracia. Entre las muchas cosas que estaban mal. Ocurrió en un campo de hierba detrás de un pub concurrido”, escribió el príncipe en su libro.



Este hecho ha causado revuelo en redes sociales y aunque él nunca reveló el nombre, ella decidió identificarse y hablar sobre esta situación. El pasado domingo 5 de febrero, el ‘Daily Mail’ publicó un reportaje y una entrevista con Sasha Walpole, quien hoy en día tiene 40 años.



La mujer comenzó contando que todo ocurrió en un campo abierto detrás del reconocido bar The Vine Tree, ubicado en el pueblo de Wilshire en Norton, Inglaterra. Además, comentó que esto pasó en julio de 2001, un día antes de su cumpleaños número 19.



(No deje de leer: Todo lo que debe saber sobre el concierto de RBD en Medellín).

Sasha Walpole przyznała, że to ona rozdziewiczyła księcia Harry'ego za pubem, co opisał w "Spare". Opowiedziała wydarzenie ze swojej perspektywy, cytując fragment: "Później złapałam go za tyłek i dałam mu klapsa. Miał przepiękny tyłek - jak brzoskwinia, ale był młody". pic.twitter.com/6llxhi5Xob — jamie 🌿 (@kindaintoit__) February 5, 2023

En ese entonces, eran muy buenos amigos y compartían su amor por los caballos. El príncipe Harry la había invitado a un ‘pub’ para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, en medio de la celebración ambos jóvenes terminaron muy borrachos.



“Cuando se dieron las últimas órdenes, el joven príncipe le preguntó: ‘¿Deberíamos ir a fumar?’ y se desplazaron a un campo adyacente para fumar un cigarrillo fuera de la vista de su destacamento de seguridad”, reseñó el medio ya mencionado.



Según contó en su entrevista, el príncipe, quien en ese entonces tenía 17 años, empezó a besarla apasionadamente y de un momento a otro todo se salió de control. Asimismo, confesó que en ese momento ella no sabía que él era virgen.



(Siga leyendo: Daniel Cataño: las injustas razones por las que hinchas del Tolima lo rechazan).



“Fue apasionado, intenso. Ambos lo sabíamos. Pasó de un beso al suelo bastante rápido. ‘Fue instantáneo, ardiente, wham bam, entre dos amigos. Fue chispeante porque no deberíamos haberlo hecho. Él no era el ‘Príncipe Harry’ para mí, era Harry, mi amigo, y la situación se había salido un poco de control. Se sintió travieso, supongo, en el sentido de que debería estar sucediendo”, contó.

Además, explicó: “No nos propusimos hacerlo, no fue premeditado y no sabía que era virgen. No había vibraciones vírgenes, parecía saber lo que estaba haciendo. Fue rápido, salvaje, emocionante. Ambos estábamos borrachos. No habría sucedido si no lo estuviéramos”.



Tras este encuentro, la amistad entre ambos se dañó y se alejaron. De hecho, aseguró que la sorprendió cuando el Príncipe Harry la incluyó en su libro. Hoy en día, Walpole es conductora de excavadoras y hace cimientos para patios y entradas de vehículos.



Por último, comentó que "estar expuesta en un libro, es surrealista. Estoy aquí en mi casa en Wiltshire con mi esposo Ian y mis hijos y, 21 años después esto. No creo que la gente se sorprenda de que Harry y yo tengamos sexo en un campo”.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

Murió el rapero David Jolicoeur miembro del trío de hip hop De La Soul

Jhony Rivera reveló uno de sus secretos para conquistar: ‘es todo un caballero’

Rosalía presenta su propia Coca-Cola, inspirada en el éxito de ‘Motomami’