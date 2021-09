Encuentran muerta a ganadora de la lotería, quien lamentaba su suerte

Margaret Loughrey tuvo un golpe de suerte cuando llegaron a su vida 27 millones de libras esterlinas (más de 142 mil millones de pesos colombianos).



Estaba desempleada y, para muchos, el dinero le ‘cayó como anillo al dedo’.



Pero semejante cantidad le creó varios temores. Tampoco vivía tranquila porque era objeto de robos a pesar de haber donado gran parte del premio.

¿Cómo llegó la suerte?

Margaret Loughrey ganó el premio mayor de la lotería ‘Euromillions’ en 2013. La mujer recibió 27 millones de libras esterlinas.



En ese entonces tenía 48 años y empezó a ser reconocida por salir victoriosa en el premio más grande de la historia de Irlanda del Norte.



Además, estaba desempleada.



La suerte le llegó cuando aplicaba para un trabajo en una organización benéfica. Había ido a solicitar el formato de hoja de vida y, en medio de su rutina, compró el billete de la lotería.

La noticia no la sobresaltó y se preocupó por verificar que en realidad fuera verdad.



“Me levanté el miércoles por la mañana, verifiqué el billete. Solo tuve una idea: verificar y eso fue todo. Había cinco números, dos estrellas, un día feliz”, comentó a la ‘BBC’ en su momento.



Contrario a lo que muchos pensarían hacer si acertaran una millonada como esta (comprar casa, carro y viajar, por nombrar algunas de las actividades), Margaret pensaba compartir la fortuna con organizaciones o fundaciones.



“No tiene sentido tener 27 millones de libras y estar solo. Eso no puede hacerme feliz. Estaré feliz si hago que otros también lo estén”, confesó.



No se tenía registro sobre posibles hijos o pareja sentimental de la afortunada.

Problemas con un taxista

La mujer volvió a estar en el foco de los medios de comunicación al ser acusada de agredir a un taxista en 2015.



Margaret, según reseñó la ‘BBC’, estaba compartiendo con unos amigos y había ingerido mucho alcohol.



“Ha tenido más ventajas que la mayoría de la gente en los últimos años, pero eso le ha traído algunos problemas”, señaló su abogado ante el Tribunal de Magistrados de Strabane.



Se supo que Margaret, al salir de la casa de uno de sus amigos, pidió un taxi. En medio de la euforia, golpeó al conductor y le rompió las gafas.



La mujer fue multada con cerca de 800 libras esterlinas (más de 4 millones de pesos colombianos) y tuvo que cumplir 150 horas de trabajo comunitario.

Donación de su premio

Margaret donó gran parte de la fortuna. Se quedó con 5 millones de libras, según reveló al medio ‘Irish Mirror’ en 2019.



“Lamento haber ganado la lotería. Por supuesto que sí. Antes era una persona feliz. Soy un ser humano y todo lo que ha hecho es destruir mi vida”, sostuvo.



Al parecer, ella había sido objeto de múltiples robos y no se sentía tranquila con el dinero.



“Nunca tendré paz mientras viva. Así no tenga un peso, no tendré paz”, mencionó al ‘Sunday Life’.

Inversiones

La mujer contó que se preparaba para inaugurar un bar y construir 42 casas de lujo y 18 casas económicas.



“Va a ser un bar divertido. Será un lugar donde puedan ir, disfrutar y estar seguros. Espero darles empleo a unas 10 personas. Necesitaré un gerente, camareros y personal de seguridad”, describió al ‘Belfast Telegraph’.



“No puedes llevarte el dinero a todo lado. No hay forma de empacarlo en tus bolsillos”, bromeaba en ese entonces.

Deceso

Margaret fue encontrada muerta el jueves 2 de septiembre en horas de la mañana.



“La policía recibió un informe de la muerte súbita de una mujer en el área de Ballycolman Lane de Strabane (Irlanda del Norte)”, afirmó un portavoz de las autoridades, citado por ‘Irish Mirror’.



La mujer murió en su casa a los 56 años. Según los primeros reportes, su deceso no crea sospechas. Las primeras hipótesis descartan que hubiese sido provocado.



Sin embargo, se espera conocer la autopsia en los próximos días para saber si falleció por causa natural.



Muchos recordaron el nombre de Margaret por tener la ‘sonrisa menos afortunada’ tras recibir un millonario premio.

