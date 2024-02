Mujer que bajo 100 kilos muestra su proceso en fotografías: ‘Quería vivir’

Recientemente, una mujer se volvió viral en tiktok al mostrar que decidió cambiar su vida para siempre y pasó de pesar 162 a 62 kilos. Se trata de Lucila Lombardi, quien ha compartido con sus seguidores por qué decidió bajar de peso.



En una entrevista con el medio 'Todo Noticias', la mujer de 38 años reveló que todo inició cuando fue a un viaje a brasil con su familia. "Pesaba 160 kilos y fue un viaje tortuoso. Sentí que le daba vergüenza a mi familia. No podía llegar a la playa porque la arena me lastimaba", aseguró.

Ese viaje sucedió hacer ocho años y la hizo cambiar completamente su vida. . "Quería vivir y poder criar a mis hijos. Correr y saltar con ellos", expresó.



Lucila comentó que ella es madre de tres hijos y que aquel momento fue clave para que ella iniciara su transformación, pues quería recuperar su “independencia física”. "Si bien no era una chica flaca, tampoco era gorda", recordó sobre su infancia y adolescencia.



Además, agregó: "A partir de los 8 años tuve un poco de sobrepeso, pero nada significativo. Recuerdo que mi mamá, que es obesa, estaba obsesionada con que yo no sea gorda, y creo que me transmitió sus propios miedos e inseguridad".

Durante su juventud nunca hizo mucho deporte y a los 15 años pesaba 65 kilos. "Hoy miro esas fotos y me veo hermosa, pero en ese entonces la moda era pesar 50 kilos. Así que me la pasé haciendo dietas superextremas, comiendo solo fruta en la semana. Objetivos que claramente no podía cumplir", afirmó.



Lucila fue mamá muy joven y a sus 19 años quedó embarazada de su primer hijo. En ese momento, ella trabajaba en un boliche de Lanús, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y su pareja trabajaba en un taller con su papá. Sin embargo, la despidieron cuando se le empezó a notar la barriga y por su situación económica se tuvo que mudar a Quilmes.



"Quedé muy lejos de mis amigos, estaba muy sola y mi diversión era cocinar. Sola con el bebé y con un supermercado a una cuadra", comentó y detalló: "El principal problema de mi sobrepeso fue por herencia. Sumado a que tenía un metabolismo lento que no ayudaba. Jamás fui de devorarme una pizza entera, pero el metabolismo lento me complicó".



Cuando quedó embarazada de su segunda hija, ya pesaba 120 kilos. Ella confesó que el viaje a Brasil, la ayudó a iniciar su proceso para adelgazar, pero esto no duro mucho tiempo. Luego, el 9 de diciembre de 2018, se murió un vecino de ella por qué tenía sobrepeso y fue el detonante para qué tomará la decisión de hacerse la cirugía bariátrica.



Ella comentó que decidió enseñar su historia en Tiktok para mostrarle a las personas que están en procesos similares de que ellos también pueden cambiar sus vidas.



"A quienes estén pasando por un proceso similar al mío puedo decirles que con dedicación van a lograr lo que deseen. Incluso se puede hacer desde la salud pública. Solo hay que tener constancia y estar enfocado. También entender que el consumo compulsivo de alimentos es como cualquier otro consumo compulsivo", concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

