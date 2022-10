En redes sociales se ha vuelto viral un video en el que una mujer ataca a una azafata de Avianca por, supuestamente, no dejarla abordar por no tener puesto el tapabocas. EL TIEMPO entrevistó a Andrea Rodriguez* la protagonista de esta historia.

“Nosotros con mi hijo veníamos de Madrid (España) y teníamos conexión en Medellín para llegar a nuestro destino final que era Montería”, comentó la mujer.



Según su narración, en el aeropuerto José María Córdova tuvieron que esperar tres o cuatro horas para que saliera el vuelo, pero cuando llegó el momento de embarcar, Andrea se dirigió a la fila con su hijo y pasó un empleado de Avianca a revisarle su pase de abordar y sus documentos.



Narró que ella siguió caminando hacia el pasillo que conecta al avión con el aeropuerto y se encontró con la empleada de la aerolínea con la que tuvo el inconveniente.



“Ella me dijo: ‘Señora, usted no puede seguir sin el tapabocas’. Yo le dije 'sí, claro, déjame dejo las maletas en el piso, lo busco y me lo pongo'. Y pues efectivamente eso fue lo que hicimos”, le afirmó a EL TIEMPO.



Andrea dice que se colocó su tapabocas y empezó a caminar hacia dentro del avión. Ahí la auxiliar de Avianca le habría dicho: “¿Usted para dónde va? Usted no puede ingresar al avión. Yo a usted no le he dado el permiso para que ingrese a ningún lado.”



En ese momento, Andrea le explicó que ya tenía puesto el tapabocas y que el compañero ya le había revisado el pase de abordar, por lo que le preguntó: “¿Cuál es el problema? ¿por qué no puedo pasar?” A lo que la señora le contestó: “Es que si yo no le doy la autorización usted no puede ingresar. Y si yo digo que usted no se sube al avión, usted no se sube al avión y punto”.

¿Estoy incumpliendo alguna norma?

Al ver la forma en que la señora de Avianca le contestó, el humor de Andrea cambió. En ese momento, los pasajeros ya habían ingresado al avión, por lo que no había nadie más que presenciara la escena. Andrea le volvió a repetir a la señora que ya tenía puesto el tapabocas y que no había problema en que le revisaran de nuevo el pase de abordar. Sin embargo, dice que la auxiliar de Avianca le dijo que ella ya no podía ingresar al vuelo.



“Que no me dejara ingresar sin ningún motivo. Eso fue lo que me enfureció demasiado. Fue una persona antipática y odiosa, como tratándome de enviar un mensaje de 'aquí mando yo'. Nunca quiso revisarme ni siquiera el pasabordo para decir que estaba incumpliendo alguna norma”, afirmó Andrea.



La supuesta agresión



Cuando ya Andrea tenía mal genio por la mala actitud de la señora de Avianca, le preguntó: “¿Quién me va solucionar? ¿Cómo así que no me va dejar entrar? Además, ella se encontraba bastante preocupada porque en la noche tenía que dictar una capacitación en su trabajo.



“‘Mírese usted está de muy mal genio. Cálmese, cálmese’ me decía. Yo solo necesito subir al avión dígame en que estoy incumpliendo. Entonces empezó a gritar desde la puerta en la que estábamos ‘Capi, Capi, me están agrediendo’. Yo le dije quien la está agrediendo ¿Por qué es tan mentirosa? ”, le narró a EL TIEMPO.



En ese momento, la trabajadora de Avianca empezó a grabar y, según Andrea, a burlarse de ella.



“Yo sé que no reaccioné de la manera adecuada, pero quiero dejar en claro que nunca le pegué. Y ese momento que se ve en la grabación solo era para tirarle el celular, ya que también estaba grabando a mi hijo y le reiteré que no lo hiciera”, explicó.



Andrea comentó también que por el calor del momento le contestó de una forma sarcástica pero que nunca le pegó.

“Muertosdehambre”.

Representación de muchos colombianos.

El tapabocas lo tenía y no quiso ponérselo.El capitán hizo respetar a su tripulación. Aviones en el aire han devuelto para dejar pasajeros gamines.

Mal por esa mamá poner en esa situación a su hijo. pic.twitter.com/QHDwK3jiBw — DoñaPily (@dona_pily2) October 26, 2022

“Si yo le hubiera pegado, no me hubiera ido tan tranquila del aeropuerto, me hubieran llamado a la policía y hasta una demanda me podrían colocar. Yo les dije que revisarán las cámaras y verificarán si de verdad hubo una agresión física”, comentó.



Después de la discusión, Andrea se dirigió a hablar con una persona en el área administrativa de Avianca, pero asegura que le contestaron mal y no le ayudaron en nada.



Para volver a Montería, Andrea tuvo que comprar un vuelo en otra aerolínea. Además, le comentó a EL TIEMPO que esta situación le ha traído varios problemas y tuvo que cerrar sus redes sociales para no tener que lidiar con los comentarios de las personas.



Señaló también que este inconveniente también afectó a su hijo psicológicamente y desde ese entonces no ha querido ir al colegio por miedo de lo que le digan sus compañeros.



“Mi imagen profesional, de mamá, como persona se han visto afectada por esa persona y su alcance con un video descontextualizado y haciéndose pasar por víctima en una situación que ella misma creó. Yo sé que me equivoqué en ofender, pero nunca hubo una agresión física de mi parte”, concluyó.



Por último, manifestó que hasta el momento la aerolínea Avianca no se ha puesto en contacto con ella por el inconveniente.



*El nombre fue cambiado a petición de la fuente.

