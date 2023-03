La mujer inició su relato contando que llevaba 18 años de casada y que su pareja era un reconocido trabajador de una empresa en México.



"Me decía que no tenía que trabajar, que lo único que debía hacer era cumplir en la casa", detalla la mujer a través de un video en redes sociales.



Luego de varios años de relación, comenzó a sospechar de una infidelidad cuando su pareja regresaba la comida que le empacaba, por lo que decidió dejar de cocinarle por un tiempo.



Luego de que su esposo le reclamara para que le empacara nuevamente el almuerzo, la mujer decidió volver a cocinar para él. Desde entonces, su esposo llegaba con el recipiente vacío "un día llega y me dice que le vuelva a hacer esos chilaquiles que estaban ricos".



Lo que comenzó a despertar sospechas en la mujer es que su esposo comenzó a pedirle este alimento a diario y él sufría de gastritis."Una esposa de otro de los trabajadores me había advertido que había entrado una tipa de secretaria y que andaba detrás de mi marido", señaló.



Luego de analizar la situación, la mujer decidió tomar cartas en el asunto "aquí voy a descubrir si esta mujer anda con mi marido. Y ojo de loca no se equivoca". Luego de raspar ocho pastillas de laxantes decidió ponerlas en la comida favorita de su esposo.



"Al mediodía me llama mi marido y me dice que si el queso estaba vencido, que se había hecho en el camión. Ellos tenían una reunión y la otra mujer también comió los chilaquiles, se los compartían".



La mujer finaliza su relato contando que en dicha reunión la mujer y su esposo habían tenido problemas intestinales: "Estaban en una reunión con los supervisores y a la funala se le salió uno con premio. Después de eso la tipa se murió de la vergüenza y dijo que tenía problemas intestinales y fue al médico porque el olor fue muy fuerte".

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS