El debate sobre si se debe pedir o no el consentimiento a menores de edad para poder, incluso, abrazarlos o darles un beso en la mejilla, se volvió a abrir luego de que se viralizara un video en redes sociales en el que una mujer australiana llamada Brittany Baxter se refiriera al tema, asegurando que prefiere que sus suegros, así como los demás adultos de su entorno, le pidan permiso a su hija de 2 años para tener algún contacto físico con ella.

Según dijo la madre en el video difundido en Tik Tok, los abuelos de la niña no pueden abrazarla ni besarla sin el consentimiento de la misma, esto porque desea que su hija tenga la oportunidad de decidir y decir sí o no.



A pesar de que la postura de Baxter es clara, también comentó que sus suegros se niegan a cumplir con esta regla y cuestionan su decisión como madre. A pesar de haber hablado más de una vez con los abuelos, ellos ignoran el tema y abrazan y besan a la niña a pesar de que ella dice ‘no’.



"Como madre, practico el consentimiento con mi hija y esto es algo que realmente me ha estado molestando", señaló la mujer.



La postura de Baxter es similar a la de muchos otros padres, quienes están en el dilema de poner o no límites a quienes se acercan con manifestaciones de afecto a sus hijos, así sean parte de su familia.

En el clip, la madre cuestiona esta conducta: "¿Podemos empezar a normalizar el hecho de que los niños no tienen que besar a los adultos?", dice.



"El cuerpo de mi hija no existe para que nadie se sienta más cómodo y amado. Los sentimientos de nadie serán más importantes que el derecho de mi hija a decidir su propio cuerpo. No tienes que sacrificar tus límites con el fin de aliviar la incomodidad de los demás", afirmó.



En redes, muchos señalan que el punto de Baxter es exagerado, y la australiana ha recibido más de una crítica por parte de otros usuarios.



Y usted, ¿qué piensa sobre el tema?

