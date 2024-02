Mujer policía detuvo a un hombre solo para pedirle su número

A través de las redes sociales, se viralizó un video en el que un hombre fue detenido por una agente de policía, cuando iba conduciendo su carro, a causa de un "delito particular".



La acción causó la risa y la especulación de algunos internautas que no dudaron en comentar el clip, debido a lo anecdótico del momento registrado, y que, un principio, el ciudadano consideró que sería un tema de tránsito.

El usuario de TikTok, @eddure10, publicó el video donde grabó el instante en el que una funcionaria del cuerpo de policía mexicano, lo detenía por razones que jamás se habría imaginado.



Según lo dicho en el clip, la supuesta detención habría sido porque el hombre era muy apuesto, y había llamado la atención de la mujer, que aprovechó su figura de autoridad para inmovilizar el carro por un momento, mientras le solicitaba el número personal.

Allí se alcanza a escuchar cuando el hombre, que entrena su cuerpo y tiene definidas y tonificadas varias partes de su musculatura, le pregunta a la mujer por qué fue la acción de detenerlo en su auto, para que le repita el motivo:"¿Por qué fue que me detuviste, disculpa?, ¿por qué fue la detención?".



Con una risa y algo de nerviosismo, la agente le contesta con un "halago" contundente que evidencia su intención de coqueteo y de querer entablar una comunicación con el conductor.



"Porque excede las normas de... guapo. Es un delito ser tan apuesto y andar solo", señaló la mujer entre risas y a la que no se le logra ver el rostro, pero se le reconoce el uniforme.



Acto seguido, el fisiculturista dice que accede a proporcionarle el número de teléfono con una risa, pero en la descripción de la publicación aseguró que le dio el dato equivocado.



La anécdota provocó las opiniones de varios usuarios de la red asiática, que no dudaron criticar la actitud de la funcionaria y otros que no estuvieron de acuerdo con que le diera el teléfono equivocado, "sugiriendo que podía sacar ventaja de ello en alguna ocasión legal".



"Yo, siendo policía";"Siempre le dan pan al que no tiene hambre";"Es una molestia, la verdad, pasa muy seguido, pero bueno, todo sea por cumplir la ley";"Una de las razones por las cuales quiero volver al gym";"La policía mientras asaltan a otros"; Ah, que fino su servicio oficial","Como le va a dar mal el número, no sabe cuando lo necesita sacar de algún lío o una multa", fueron algunos de los comentarios más destacados.

TikTok, una red social que no solo entretiene a jóvenes

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

