Mujer polaca que decía ser Madeleine McCann dice que se arrepiente

La polaca Julia Wandelt, conocida por su declaración viral del año pasado en la que afirmaba ser Madeleine McCann, ha expresado su arrepentimiento en una reciente entrevista con la BBC.

Wandelt, de 22 años, indicó en el podcast "¿Por qué me odias?" que no pretendía herir a nadie, incluyendo a la familia McCann, y que su único deseo era descubrir su verdadera identidad.



A pesar de esto, si tuviera la oportunidad de volver atrás en el tiempo, Wandelt afirmó que no volvería a hacer esas publicaciones en las redes sociales, las cuales, según ella, pueden ser destructivas.

Quando Julia Wandelt postou nas redes sociais que acreditava ser Madeleine McCann, a menina britânica que desapareceu em Portugal, ela virou um alvo de ataques online.



Agora ela revela pela primeira vez seus motivos e arrependimentos: https://t.co/Z0VvrCM7Mi pic.twitter.com/S3CCWOoXyB — BBC News Brasil (@bbcbrasil) January 31, 2024

Durante la entrevista, Wandelt compartió detalles sobre su difícil pasado, incluyendo haber sufrido abuso sexual en su niñez. Esta experiencia traumática, sumada a su terapia, le hizo darse cuenta de que había partes de su infancia que no recordaba bien.



Dicha falta de memoria la llevó a cuestionar si había sido adoptada por sus padres, lo que la motivó a interrogar a su familia para llenar los vacíos en su memoria. Preguntas como "¿Puedes mostrarme algunas fotos de la infancia? ¿Puedes mostrarme tus fotos de embarazo?" quedaron sin respuesta, intensificando sus sospechas.

En su búsqueda de respuestas, Wandelt recurrió a Internet, investigando casos de niños desaparecidos. Señaló que su atacante se parecía mucho a los sospechosos en el caso de Madeleine McCann. Aunque sus publicaciones en redes sociales le granjearon apoyo, también la expusieron a insultos y amenazas, incluida una oferta de recompensa de 30 mil euros por su cabeza.

Contradicciones y coincidencias



Wandelt alcanzó una notable notoriedad en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde acumuló unos 115 mil seguidores. Publicó vídeos y montajes para destacar su parecido con Madeleine McCann.



A pesar de su popularidad, existen discrepancias notables en su historia. Por ejemplo, las edades de Wandelt y McCann no coinciden, y una peca en su pierna y una rara afección ocular son las únicas pruebas que Wandelt aportó para afirmar que era la niña desaparecida.

Ok, hablemos de Maddie Mccann y de Julia Wandelt, la muchacha polaca que cree seriamente que podría ser Madeleine.



Abro hilo 🧵 pic.twitter.com/CKFS2aGYum — Ale 🍋✨ (@AleLimon) February 20, 2023

En su perfil de Instagram, Wandelt escribió: "Creo que podría ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía británica y polaca están tratando de ignorarme. Voy a contar mi historia en publicaciones aquí. Ayúdenme". También afirmó haber sido víctima de un abusador alemán y sufrir de amnesia postraumática, lo que limita sus recuerdos de la infancia.

En el caso de Madeleine McCann, el principal sospechoso es el alemán Christian Brueckner, identificado por la policía alemana en 2020 como el agresor sexual y asesino de la niña.



Brueckner cumple actualmente una condena de siete años en Oldenburg, Alemania, por violar a una turista estadounidense. Los registros telefónicos lo sitúan cerca del lugar donde desapareció Madeleine, pero aún no se han presentado cargos formales contra él en este caso.



Hasta la fecha, el cuerpo de Madeleine McCann nunca ha sido encontrado, y las autoridades portuguesas también han designado a Brueckner como el principal sospechoso.

