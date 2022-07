Una nueva historia se ha hecho viral en internet tras conocerse el caso de una mujer que no recordó en qué lugar había dejado su automóvil. En medio del pánico, creyó que lo habían robado y alertó a las autoridades.



La usuaria de Twitter @Alelugod compartió su caso en un trino de la aplicación. El hecho sucedió en México, el 10 de julio pasado y la protagonista de la novela es de Chihuahua.



Según lo que le contó a sus seguidores, fue a un centro comercial a ver una película en cine. Al salir se dio cuenta de que su carro no estaba en el lugar e inmediatamente se desesperó. En una de las imágenes incluso se le puede ver llorando.



Momentos después llamó a la policía, que llegó al lugar para investigar el supuesto robo. Fue en ese instante que la mujer se percató que el automóvil estuvo en el lugar todo el tiempo.



“Yo saliendo del cine, pensando que me habían robado mi carro y sólo no me acordé dónde estaba estacionado” expresó la joven.



En otra imagen explicó que al advertir su error, se sintió avergonzada con las autoridades que llegaron a ayudarla. En la segunda fotografía se puede ver un carro de la Policía en el parqueadero.



“Imagínense el nivel de imbécil con el que me quedé con la ‘poli’” señaló.



La publicación se volvió viral rápidamente y ya tiene más de 54 mil ‘me gusta’ en Twitter y más de 600 respuestas. Medios locales de su país han buscado a la mujer para preguntarle más sobre el caso, sin embargo se ha negado.



Soy un 10 pero : pic.twitter.com/Mn4NaqtwNM — coco (@Alelugod) July 11, 2022

Los comentarios

Otros usuarios de la red social no dudaron en compartir también sus historias de pérdidas. Sin embargo, no faltaron aquellos que criticaron a la mexicana por su distracción y por causarle un inconveniente a las autoridades.



Entre las respuestas más divertidas, una mujer contó que su papá salió del cine un día y olvidó que llevó el carro, por lo que se fue caminando a su casa. Al día siguiente, al no encontrar el automóvil en su hogar tuvo un momento de pánico, donde pensó que le habían robado.



También hubo recomendaciones para evitar este tipo de casos. Una usuaria sugirió conectar el coche a la aplicación móvil de Google Maps para guardar la ubicación exacta de los vehículos.

