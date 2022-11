Una estudiante universitaria se enteró que estaba embarazada, solo hasta el momento en el que dio a luz a su bebé. Al principio creyó que se trataba de una apendicitis, debido al intenso dolor que sentía en su estómago.

La joven Kayla Simpson, de 21 años de edad, es una estudiante de la Universidad de Indiana en Estados Unidos, que estaba disfrutando de una fiesta con sus amigos. No obstante, un intenso dolor abdominal le impidió seguir con el festejo y tuvo que ser llevada de urgencias al hospital.



Dado al insoportable y desesperante dolor, los médicos acudieron a realizarle una ecografía para comprobar si efectivamente se trataba de una dura apendicitis, la cual estaba provocando cólicos severos y sangrado.



Sorpresivamente la radiografía evidenció un bebé dentro de su vientre, que ya estaba a punto de nacer y en seguida entró en trabajo de parto.



Simpson dio a luz a Madi, como la llamó luego de haberla tenido entre sus brazos, así lo relató en una secuencia de videos publicados en su cuenta de TikTok, los cuales se han hecho virales por la conmoción de lo sucedido.



“Básicamente, el 7 de noviembre, alrededor de las 12:30, tuve cólicos menstruales muy leves. Luego, se pusieron muy mal como, 30 minutos después. Me dolía tanto que apenas podía hablar y moverme, pero al llegar al médico no vio ningún signo de apendicitis, por lo que pensó que podría tener un quiste y sugirió que me hicieran una ecografía”, comentó Simpson.

@kaylanicolesimpson crazy that a year ago I was 9 months pregnant ♬ Made You Look - Meghan Trainor

La madre fue la encargada de llevar a la joven al médico, creyendo que su apéndice podría reventar en cualquier momento, convirtiéndose en una peritonitis. Pero, sin saber cómo la hija no se había dado cuenta del embarazo, recibió la noticia de que se había convertido en abuela.

