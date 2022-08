Una mujer que conseguía el sustento diario de su hogar pidiendo dinero y comida en las entradas de varios supermercados y bancos en Alicante, España, tuvo la suerte de ganar el primer premio de la lotería con un valor de más de un millón de dólares.

En el barrio de La Florida vive Mercedes en una casa humilde en compañía de su pareja y sus cinco hijos, fruto de esa relación sentimental.



Desde hace mucho tiempo, la mujer se encargaba de pedir limosna -dinero, ropa usada o alimentos- a las personas que se encontraban cruzando la calle frente al parqueadero de un establecimiento de comercio entre las 9 a. m. y las 2 p. m. Luego, se dirigía a la misma tienda y compraba un billete de Bonoloto, que es la lotería más reconocida en España, en la apuesta de un euro (4.415 pesos colombianos, a día de hoy).

El lunes primero de agosto, se dio a conocer el número ganador del sorteo y el establecimiento del barrio La Florida se dio cuenta de que dicho boleto se había vendido en ese local, generando una interrogante entre los clientes y los vendedores: ¿quién había sido el afortunado ganador?



Al siguiente día, Mercedes terminó su rutina diaria hasta las dos de la tarde y se dirigió a la tienda que siempre acostumbraba a ir, donde se percató que el resultado de la rifa había finalizado y los números que aparecían en pantalla eran los mismos que tenía en su billete.

Mercedes, que pedía dinero para comer, ha ganado 1.271.000 euros en la Bonoloto. “Siempre he estado llorando, no conocía las lágrimas por estar contenta”, le confesó a la lotera. Una buena noticia con todo lo que estamos pasando, desde mi humilde cuenta mis sinceras felicidades pic.twitter.com/0hhkFh94cn — EternaSonrisa 💚💚🇪🇸🇪🇸 (@ATopeFeliz) August 9, 2022

Mari Ángeles Torregrosa, quien es una de las propietarias del lugar, habló con el medio ‘ABC’, de España, y dijo que la mujer no supo cómo reaccionar y que le comentó: “Creo que los números que salen por la tele son los mismos que tengo yo. ¿Eso qué significa?”.



“Cuando vino el martes, como todos los días, a jugar la apuesta mínima, de un euro, y nos dijo que creía que le había tocado el lunes, lo tomamos a broma, como tantas veces. Además, como había estado pidiendo y traía bolsas con alimentos donados, parecía cachondeo”, dijo Eugenio, uno de los dueños del local.

La mujer ganó 1.271.471 millones de euros(5.604.968.448 pesos colombianos, a día de hoy), pero aún así siguió trabajando con normalidad en la calle donde siempre acostumbraba estar, ya que de acuerdo a Eugenio, ella aún no estaba segura de poder cobrarlo.



Unos días después del acontecimiento, Mercedes ya tenía su dinero en el banco y se dirigió a la tienda para confesarles su gratitud a los vendedores: “Siempre he estado llorando, no conocía las lágrimas por estar contenta”.

¡Enhorabuena al ganador de 1.271.491€ en el sorteo de #BonoLoto de ayer en #Alicante!



(*En la imagen, las gestoras del Despacho Receptor nº 4.085 de Alicante.) pic.twitter.com/sR7oLLjWwH — BonoLoto (@bono_loto) August 2, 2022

