Mujer pasa años sin vida social para ahorrar 200.000 dólares y ahora reflexiona

La estadounidense Gwen Merz se propuso desde su tercer año de universidad hacer un ahorro significativo junto al movimiento FIRE (independencia financiera, jubilación anticipada), con el que logró reunir 200.000 dólares a sus 27 años, que en pesos colombianos son más de 700 millones, según ‘Bussines Insider’.



Para lograr este objetivo, la joven debía hacer ciertos ajustes a su vida, ya que destinaba casi el 75 por ciento de sus ingresos, que en ese entonces eran de 65.000 dólares al año.

Explicó que los que hacían parte de FIRE destinaban esos porcentajes, pero no hablaban de qué tan alto era su salario, por lo que no sabía que esto podría afectar su vida de manera considerable, perjudicando su calidad de vida.



“Era una desventaja ser soltera y no tener grandes ingresos, no fue realista”, le explicó Gwen Merz a ‘Bussines Insider’.



¿Valió la pena el sacrificio para obtener esa gran suma de dinero a sus 27 años?



Al tener unos objetivos tan altos, tuvo que abstenerse de ir a eventos deportivos, conciertos o cualquier actividad que requiriera de un gasto considerable de dinero, lo que la llevó a crear nuevos planes para estar con sus amigos, como jugar al frisbee o hacer fogatas en su patio trasero.



Todo marchaba bien con sus amigos, pero al momento de conseguir una pareja le resultaba más complejo.



“Funcionó bastante bien con amigos, pero nunca encontré una pareja que tuviera la misma mentalidad cuando yo estaba saliendo. Eso hizo que ser soltera fuera realmente difícil”, le dijo Gwen Merz a ‘Bussines Insider’.



Poco a poco notó que esto también le afectaba al momento de establecer conexiones laborales, puesto que ni siquiera salía a almorzar con sus compañeros, pero en ese entonces no le preocupaba mucho, ya que, debido a su objetivo, creía que no tendría una gran carrera profesional, pues se jubilaría joven.



Para lo único que destinaba un poco de sus ingresos restantes era para los viajes, puesto que disfrutaba conocer nuevos lugares, como Australia, porque su hermana vivía allí, por lo que no debía pagar por hospedaje, comida o transporte y aprovechó las ofertas que las empresas le daban a los estudiantes para los tiquetes.



En cuanto a su propio hogar, vivía en un tríplex que contaba con dos habitaciones, las cuales arrendó para obtener dinero y le daban poco más de mil dólares al mes, pero su espacio era muy reducido, lo que la hizo sentir incómoda.

“Mientras tuve ese tríplex, mi gasto fue casi nulo. Estaba ganando dinero con ello, pero me sentía miserable, infeliz y estresado todo el tiempo. Pensé: ‘Esto no vale la pena. Esto nunca valdrá la pena para mí’”, explicó la mujer de 33 años.



Vivir así durante sus 27 a 30 años fue todo un reto, pero asegura que no se arrepiente de nada, ya que había logrado ahorrar lo suficiente para su jubilación.



“Está bien si tengo que mudarme o si recibo un pequeño impacto en mis ingresos porque tengo estos ahorros y tengo un colchón, así que no estoy estancada”, le dijo Gwen Merz a ‘Bussines Insider’.

