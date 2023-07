Por medio de TikTok se ha viralizado la historia de una mujer que busca ayuda de las personas en redes sociales para llegar al altar. Eve Tilley, asegura que le dará 5.000 dólares, 20 millones de pesos, a la persona que le consiga un esposo.



En el video, la mujer, de 34 años, dice que no tiene que estar casada hasta el fin de sus días con este hombre, pero que sí tiene una serie de requisitos.



La mujer, residente en Los Ángeles, dijo que la convocatoria estaba abierta para cualquier persona que desee ayudarla a llegar al altar, desde sus amigos, familiares, pasando por su jefe, hasta las personas de internet.



"La oferta es que, si me presentas a mi esposo y me caso con él, te daré 5 mil dólares. No tengo que estar casada con él por mucho tiempo, puedo divorciarme de él en 20 años", dijo.



¿Cuáles son los requisitos que pide?

Debido al gran interés de las personas en internet por esta insólita oferta, la mujer compartió los requisitos que debe tener el hombre que vaya a ser su esposo. Inicialmente dijo que debe tener entre 27 y 40 años, realizar algún deporte y tener como mínimo una estatura de 1,82 cm.



Como otras características, mencionó que debe ser buen comunicador, ingenioso bromista y que pueda hacer chistes sobre él mismo. Adicional a esto, mencionó que lo más importante es que este hombre no consuma sustancias psicoactivas.



Tras publicada la oferta, muchas personas comenzaron a postular a sus amigos y conocidos: “Estoy a punto de presentarte a todos los hombres que pueda encontrar”, “yo enviando esto a todos los que conozco en este momento”, “literalmente, he tenido este mismo pensamiento antes de pensar que es una gran idea”, mencionan en redes.

