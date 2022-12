La red social TikTok se ha convertido en la meca del contenido de humor; historias que resultan un tanto increíbles para los usuarios inundan la plataforma. De esto es prueba el perfil de Ice Fire, un creador de contenido que va por la calle buscando a personas con relatos únicos para hacerles preguntas, grabarlas en video y compartir sus respuestas.

Esta vez el mexicano encontró a una transeúnte con bastante determinación como para cohibir a su novio de salir a la calle.



“Él no puede tener celular. Ha tenido, pero se lo quiebro porque puede que me engañe con otras mujeres”, le expresó al ‘influencer’. Según ella, “las chicas le tienen envidia” porque su compañero sentimental es muy guapo.

Tal fue la difusión del primer video que la mujer acudió de nuevo al creador de contenido para enviarles un mensaje a todos los usuarios de la red: “Me están llegando solicitudes y mensajes para que les muestre una foto de mi novio, pero no. Él es mío, es una fruta prohibida”.



Además, les anticipó a todos que le ordenaría al hombre hacerse un tatuaje con su nombre. “Para que sepan que me pertenece y le pertenezco”, sentenció.



Según comentó, su sueño es casarse con él y tener una luna de miel en Cancún, justo en aquellas playas paradisíacas. Por la seguridad con la que hablaba, el ‘tiktoker’ mexicano le pidió si podía conocerlo y hacerle una entrevista en video para las redes.

“No, todas las mujeres se le aventarían. A mí no me conviene”, replicó. Pero el creador de contenido le hizo una propuesta: si sus videos anteriores superaban los 500 mil ‘me gusta’ en la plataforma, ella debía presentarlo en cámara, a lo que la mujer no halló inconveniente.

¿Quién es el novio de la mujer?

Como los clips superaron la cifra pactada, el ‘influencer’ fue a la casa de la pareja para conocer quién era el anhelado novio.

- ¿Su novia no lo deja salir de la casa?



- No, no me deja porque tiene miedo que alguien me vea, alguna vecina, o que la pueda engañar. Por eso, me la paso más encerrado -respondió el hombre, quien portaba un sombrero grande.



- ¿Usted qué piensa al respecto?



- Me da un poco de miedo que se ponga un poco tóxica porque he tenido problemas con ella. He querido salir con amigos, pero se molesta -aseguró, mientras tomaba de la mano a su amada.

También, les contó a los internautas que prefería dedicarse a las labores del hogar y dejar a su novia salir a trabajar: “Es mi todo. Como ella dice, ¿para qué quiero amigas? Ella me va a dar todo lo que necesito, me cuida. Está bien”.



“A todas las mujeres que me están viendo, por favor, no le hablen a mi novio porque es muy guapo. Sé que ustedes tienen ganas de hablarle. (…) No debí tenerlo aquí, nada más porque me cumplieron con los ‘likes’. Si vienen aquí a la casa, se dieron cuenta de dónde vivimos, él no va a salir”, les advirtió a las usuarias de la red.

¿Real o actuado? Esa es la pregunta que muchos se hicieron tras ver los más de diez de videos realizados sobre la pareja. “He visto todo, ¿es una broma?”, “parece verdad”, “me aterra pensar que todo lo que dicen sea en serio”, “¿de dónde saca gente tan rara?” y “todos los hombres merecemos respeto” son algunos comentarios sobre contenido.

Pese a las críticas por lo exhibido, el ‘tiktoker’ puede ufanarse de haber logrado más de 30 millones de reproducciones con la particular historia que logró entretenerlos.

