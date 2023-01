En la plataforma de TikTok se volvió viral el video de una mujer que decidió no besar a su esposo en su boda civil en Panamá, porque su papá estaba presente. El clip ha generado todo tipo de comentarios, e incluso, los protagonistas de este video tuvieron que hacer otra publicación para explicar lo sucedido.

La grabación fue compartida por la usuaria @madimelendez y se puede ver que luego que la pareja dijo “sí, acepto” y firmaran los documentos pertinentes, el esposo de la joven se acercó para darle un beso y ella se negó a dárselo.



La mujer comentó que no quería besarlo porque su papá estaba presente y le daba “pena”, incluso, le pidió a su papá que se tapara los ojos. Varios asistentes a la boda no podían creer la situación le comentaron: “No seas boba”, “No lo puedo creer, Madi”, se escucha en el video.



Finalmente la mujer se acercó a su esposo y le dio un pequeño y rápido beso en los labios. Sin embargo, los asistentes se vieron decepcionados, hasta el juez que los caso no podía crecer esta situación.



El clip ha acumulado más de 16 millones de reproducciones, más de 2 millones de me gusta y cientos de comentarios de los internautas. Algunos de ellos la defienden y otros la critican por ‘inmadura’.



“El papá queriendo grabar el beso”, “Jajajajaa yo cuando algún día me case”, “No pues y el papá sabe lo que pasa en la noche de bodas”, “Muy bien por ti que bonito respeto a tu papá para todo hay tiempo en su momento”, “Yo ahí mismo salgo decepcionado porqué cuando de verdad estás enamorado no te da pena nada ni importa quien esté presente”, se lee en los comentarios.



En un segundo video, la pareja habló de lo sucedido y comentaron que no todo en su relación “es color de rosa”. Además, el esposo de la mujer comentó: “Yo la amo por encima de si me dio un beso o no, conozco su corazón y creo que es algo que nos puede pasar en cualquier momento. No se trata de ‘no me dio un beso’ se trata de que nos acabamos de casar”.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

