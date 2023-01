Tirar basura en la calle no solo puede traerle sanciones en Colombia (recuerde que según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, usted puede someterse a multas entre los 140 y los 50 mil salarios mínimos mensuales), sino que también puede hacerlo alrededor del mundo.

De hecho, promover una sana convivencia es algo que está cubierto por ciertos parámetros en muchos países, incluyendo a Inglaterra, lugar en el cual, en las últimas horas, una mujer fue precisamente multada por una suma de 1.566 libras esterlinas (lo que equivale a un monto aproximado de nueve millones de pesos colombianos) por haber tirado un cigarrillo encendido desde su Nissan Duke.



La mujer deberá pagar una millonaria suma para reparar a la comunidad. Foto: iStock

Según las autoridades y el Ayuntamiento de Dagenham, la joven llamada, Maurine Bateesa, fue multada por el delito de tirar basura en la calle, pues es un problema que puede llegar a afectar a toda una comunidad.



“No importa si es una colilla de cigarro o una bolsa negra. Es un acto criminal y no toleraremos que la gente trate a nuestro municipio como un vertedero”, dijo el concejal, Syed Ghani, en una rueda de prensa.



De acuerdo con los comunicados emitidos por la Policía, los hechos se dieron en los primeros días de diciembre del 2022, cuando a través de las cámaras de seguridad pudieron evidenciar que Bateesa, en efecto, había tirado el cigarrillo.



Tras esto, se emitió una orden de enjuiciamiento en caso de que no reconociera sus actos, cuestión que efectivamente no sucedió, razón por la cual el caso fue llevado a la corte el pasado 13 de diciembre del 2022.



Allí se le ordenó pagar una multa de 660 libras esterlinas, así como 840 libras esterlinas al consejo y un recargo de víctimas de 66 libras esterlinas, pues acorde a la sección 87 de la Ley de Protección Ambiental de 1990 de Inglaterra, desechar cualquier tipo de basura en la calle se considera un delito.

