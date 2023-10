Mujer muere después de que una bruja le diera un dulce y 'predijera' su fallecimiento

Fernanda Silva Valoz da Cruz Pinto murió luego de que una adivina predijera su muerte; sin embargo, no se trataría de una simple predicción, pues la mujer dijo que esta supuesta vidente le había dado unos dulces antes de retirarse de su consultorio.



Las autoridades brasileñas estudian este caso, pues el examen de toxicología arrojó que la joven de 27 años habría muerto por envenenamiento.



Según los testimonios recogidos por 'New York Post', Fernanda Silva se encontraba paseando por la ciudad de Maceió cuando fue abordada por una mujer que le ofreció leer su futuro.



Luego de aceptar, la supuesta vidente le dijo que le quedarían pocos días de vida, lo que no gustó mucho a la mujer de 27 años, por lo que decidió retirarse del consultorio. Antes de marcharse, la bruja le habría dado unos dulces para que no "estuviera enojada".



En declaraciones a 'Globo', la prima de la víctima señaló que, horas después de ingerir estos dulces, la joven presentó dolor de estómago, vómitos, sangrado por la nariz y secreción excesiva de saliva.



Luego de ser trasladada a una clínica, Fernanda Silva Valoz da Cruz Pinto murió; no sin antes contarle a los médicos que había comido algo que una supuesta bruja le había dado en la calle.



El informe forense arrojó que esta mujer había muerto por un envenenamiento y el caso pasó a la policía, pues podría tratarse de un homicidio.



Lucimério Campos, del Departamento de Policía, confirmó la preocupación que existe alrededor del caso: "La inusual historia en sí misma trae algunas dificultades a la investigación", pues desconocen el paradero o la identidad de esta mujer.

