Con la llegada del Mundial Catar 2022, las polémicas, las discusiones, las noticias falsas difundidas a través de redes sociales y los contenidos audiovisuales sacados de contexto son elementos que se encuentran a la orden del día.

(Lea también: Qatar 2022: padre de familia creó un reglamento para ver el mundial en su casa).

Hace tan solo unos días el video de una mujer, que vestía la camiseta de la Selección de Inglaterra, se hizo viral por una insólita razón: aparecía levantándose la prenda y mostrando el busto frente a decenas de fanáticos que, en medio de gritos y vítores, la alentaban a seguir.

El metraje se viralizó rápidamente en redes sociales, fue acompañado de descripciones como “Imágenes previas de la primera mujer presa en Qatar” y, como era de esperarse, generó una ola de críticas y comentarios por parte de los usuarios.



“Qué falta de respeto para las costumbres de otros países”, “Eso no es activismo, ni lucha por los derechos humanos”, y “¿Cuál es el problema de mostrarlas (los pechos) al mundo entero?”, son solo algunos de las reacciones que, tras la publicación del video, inundaron los comentarios.

No fue en Qatar, el video fue sacado de contexto

Tras todo el revuelo generado, el medio de comunicación español Newtral, que se dedica a la comprobación de hechos -fact-checking- y a desmentir noticias falsas, logró comprobar que el video de la mujer mostrando el busto en estadio fue sacado de contexto.

(Siga leyendo: Jeque organiza parrandón con argentinos que conoció en Qatar: así fue).

A 21 de noviembre no hay registro en medios de comunicación sobre supuestos arrestos de mujeres en el Mundial de Catar FACEBOOK

TWITTER

Ni el clip no fue grabado en el marco del Mundial Qatar 2022 ni la protagonista fue arrestada por llevar a cabo el “atrevido acto” -como ha sido calificado por algunos internautas-. De acuerdo con el medio citado anteriormente, “a 21 de noviembre no hay registro en medios de comunicación sobre supuestos arrestos de mujeres en el Mundial de Catar”.



A través de una búsqueda inmersiva en el buscador ruso Yandex, la media startup española logró llegar a una plataforma de videos para adultos en la que reposa el clip con fecha de publicación del 11 de julio de 2021. Según el título del video, se trata de una aficionada de la Selección de Inglaterra.



Aunque Newtral no pudo establecer el contexto en el que fue tomado el metraje, sí logró determinar que fue publicado el mismo día que se disputó la final de la Eurocopa 2020 entre Inglaterra e Italia. Eso explicaría por qué la protagonista y algunos fanáticos del video visten los colores de la Selección inglesa, que tenía su primer encuentro del Mundial Qatar 2022 programado para el pasado 21 de noviembre, contra Irán.

(De interés: Mundial es Mundial: ecuatorianos vibran con Ecuador en pleno funeral).

Cabe resaltar, con respecto a la polémica generada por el acto de la mujer, que el sitio web de turismo del gobierno de Qatar señala: “Se espera que los visitantes (tanto hombres como mujeres) muestren respeto por la cultura local al evitar ropa excesivamente reveladora en público. En general, se recomienda que hombres y mujeres se aseguren de que sus hombros y rodillas estén cubiertos”.

Más noticias

Carolina Ramírez critica a Maluma tras polémica en el Mundial: ‘Sos un pelotudo’

¡Bebecita! Anuel pone fin a rumores y confirma embarazo de Yailin, la Más Viral

'Youtubers' juegan Fifa 23 y 'predicen' marcador de Argentina vs. Arabia Saudita

La vida de Vicky y Rochy, las recordadas ‘chicas gomelas’ de ‘Los Tupamaros’

Como si fuera ayer: veterano se encuentra con mujer cuya foto guardó por 78 años

Tendencias EL TIEMPO