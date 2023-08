Las ‘Fiestas de San Fermín’, o ‘Sanfermines’, son una serie de celebraciones anuales, realizadas en Pamplona, España, en las que se hace honor al santo católico, San Fermín, primer obispo de la ciudad.



Una de las actividades de los Sanfermines se llama ‘El encierro’. En ella, muchos jóvenes, usándose a sí mismos como carnada, guían a seis toros por las calles de la ciudad hasta llegar a la plaza, donde se llevarán a cabo, el mismo día, las corridas.

A pesar de haber sido criticados en muchas ocasiones, los españoles defienden a capa y espada las tradiciones de su país, pues argumentan que son símbolos de cultura. Sin embargo, esto no hace que sean seguras, pues, en las corridas más recientes, los ciudadanos grabaron en video cómo un toro embistió a una mujer.

El pasado domingo, 27 de agosto, el medio de noticias ‘UHN Plus’ publicó un clip en que, en el transcurso de los Sanfermines, una multitud corría de un toro marrón, presuntamente rezagado de los demás.



En una esquina de la calle, una mujer, recostada contra la pared, miraba su celular con la tranquilidad intacta. Cuando la multitud dobló por la esquina, el toro se resbaló, y, al ponerse de pie, volteó su cabeza hacia la chica.



Ella, siguiendo la creencia popular de que si se quedaba quieta, el toro la ignoraría, no corrió. El toro, sin embargo, se encargó de desmentir su creencia y cargó contra ella, la hizo volar por los aires, y luego siguió embistiéndola en el suelo. Los espectadores, inmediatamente, reaccionaron golpeando al toro con palos hasta que el animal dejó de golpearla y siguió su carrera.



Según el medio de comunicación, la mujer, afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad. No obstante, el video puede ser fuerte para algunas personas, así que, si usted es susceptible ante este tipo de imágenes, le recomendamos no verlo.

Ante el incidente, los cibernautas mostraron mucha más empatía hacia el toro que hacia la chica. “Pobre animal… ¿Hasta cuándo van a permitir esto?”, “Tortura no es cultura” y “Pero está bien el toro?”, son algunos de los comentarios del video. Otros, además, critican a la mujer por su inconsciencia y falta de precaución: “Pero el móvil no lo soltó, ¿eh?, es que hay que ser inconsciente para no saber que estás en peligro”.

