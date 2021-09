Mujer mexicana estuvo cuatro meses en la cárcel por aborto espontáneo

Indignación entre las mujeres mexicanas por el caso de Diana Patricia Guzman, oriunda de Veracruz, quien fue envíada a prisión por haber tenido un aborto espontáneo cuando llevaba seis meses de gestación. La fiscalía le imputó los cargos de homicidio doloso en razón de parentesco, un delito que según algunas voceras de Derechos Humanos locales no tuvo en cuenta las libertades reproductivas y sexuales de la acusada.



El delito por el que se acusa a la mujer hace referencia al asesinato de un familiar, razón por la cual tuvo que pasar cuatro meses en la cárcel. Sin embargo, las acusaciones quedaron sin validez cuando un juez encargado del caso la declaró inimputable, a razón de tener cierto grado de “incapacidad intelectual”.

Una decisión que refiere al desconocimiento o incapacidad de comprender que es ilegal cometer el delito en el momento del hecho. Puede aplicarse a personas con trastornos mentales, inmadurez sociológica o diversidad sociocultural, siempre y cuando no represente un peligro para la sociedad.



El caso de Guzmán tomó notoriedad porque días antes La Corte Suprema de Justicia de México declaró que ninguna mujer puede ser enviada a la cárcel por abortar, pero la Fiscalía afirmó que Patricia quedó libre fue por el criterio del juez y no porque se le hayan retirado los cargos tras el anuncio de la Corte.



Según las versiones dadas por el diario ‘El País’, la mujer perdió a su hijo luego de ser agredida físicamente por quien fuese su pareja sentimental. De igual forma, Patricia también era diagnosticada con embarazo riesgoso por lo que debía guardar reposo mientras se desarrollaba su bebé.



“No podía guardar reposo. Mi marido no me ayuda, tenía que hacer las cosas, dar de comer a mis hijos. Tengo un niño con autismo y hay que tenerle paciencia. Nadie me ayuda”, relató vía telefónica al medio mencionado.



Guzman perdió a su bebé cuando realizaba algunas compras en un supermercado local. De un momento a otro, sintió un dolor muy fuerte en su vientre seguido de un sangrado desproporcionado. “Se me salió el bebé”, aseguró al medio citado.



“Dos días después de aquello la Fiscalía da con ella, la llevan al hospital porque tenía una fuerte hemorragia y cuando sale de ahí, la detienen”, explicó Sydia Chinas, periodista residente en Veracruz que ha seguido el caso.



Diana Patricia Guzmán. Foto: Archivo Particular

Según relata Guzman, los agentes de la Fiscalía no la querían llevar al hospital, pues pretendían hacer efectiva la captura de inmediato, fue entonces cuando su madre intercedió para que las autoridades le prestaran asistencia médica.



Versiones dadas por el diario ‘El País’ dicen que este es un caso más del estigma que existe sobre el aborto en la sociedad mexicana, donde las mujeres de bajos recursos son las más perjudicadas, pues sin un sistema de salud pública adecuado, pueden incurrir en enfermedades graves o en la perdida de sus bebés.



El caso de Patricia deja ver un retroceso en la lucha por la reivindicación de las libertades femeninas, pues según las primeras versiones, no se investigó el ataque de la pareja sentimental de Guzman y fue ella quien recibió todo el peso de la ley por perder a su hijo de manera inesperada.



“En realidad no tenemos datos de cuántas mujeres están presas en el país por abortar porque en muchos casos fueron acusadas de otros delitos, como por ejemplo, homicidio en razón de parentesco. Las penas de prisión son mayores, no queda registrado como aborto y el pleito legal para defenderse será diferente”, afirma la exdiputada y política feminista Martha Tagle.



En el caso de Colombia, según un análisis del colectivo La Mesa por la Vida y la Salud con datos proporcionados por la Fiscalía, hasta mediados de 2019 se habían penalizado a 346 mujeres por abortar, durante los últimos 13 años. Ninguna de las condenadas se encuentra en detención intramural.



Independientemente que los casos terminen en consecuencias penales o no, se han registrado anualmente más de 400 casos de aborto, de los cuales el 12 porciento de ellos corresponden a menores de edad en condiciones de vulnerbilidad en edades de los 15 a los 17 años, de acuerdo con los datos registrados por el colectivo en mención.



Según el el artículo 122 del Código Penal, una mujer puede ser penalizada bajo la premisa de causar su aborto de forma premeditada o permitir, con su consentimiento, que otra persona lo cause. Las penas por ese delito pueden oscilar entre 16 a 54 meses de prisión.



Cabe resaltar que es legal abortar en el país bajo las causales descritas en la sentencia C-355 de 2006, que manifiesta que es posible realizar el procedimiento si la mujer corre riesgo mental y físico por el embarazo, si existe acceso carnal violento, inseminación artificial no consentida, transferencia de óvulo fecundado y malformación del feto.

